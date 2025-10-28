Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNo entry for relatives in UP local body meetings, Yogi government strict on proxy representation
निकायों की बैठकों में रिश्तेदारों की नो एंट्री, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन पर योगी सरकार सख्त

संक्षेप: यूपी में नगर निकायों की बैठक को लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। निकायों की बैठकों में रिश्तेदारों की नो एंट्री रहेगी। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजनों या अन्य व्यक्तियों के बैठकों में शामिल होने की प्रथा पर रोक लग गई है।

Tue, 28 Oct 2025 08:32 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन (Proxy Representation) यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजनों या अन्य व्यक्तियों के बैठकों में शामिल होने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) से एक पत्र मिलने के बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने हाल ही में डिविजनल कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेटों, नगर आयुक्तों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यकारी इंजीनियरों को लिखा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने पत्र में राज्य सरकार को इस प्रथा पर अंकुश लगाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए "प्रभावी" उपाय करने का निर्देश दिया था। एनएचआरसी ने राज्य सरकार को इस प्रथा पर रोक लगाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए "प्रभावी" उपाय करने का निर्देश दिया था।

2012 में जारी एक सरकारी आदेश का संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने अधिकारियों को याद दिलाया कि निर्वाचित या पदेन महिला पदाधिकारी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का व्यक्तिगत रूप से और स्वतंत्र रूप से पालन करें।

ये भी पढ़ें:यूपी में जिला पंचायतों के घटे 30 वार्ड, क्षेत्र पंचायतों के भी 830 वार्ड हुए कम

सरकार ने यह साफ कर दिया है कि स्थानीय निकायों के कामकाज में इन प्रतिनिधियों की ओर से किसी भी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को दखल देने या काम करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निकाय कुशलता से काम करें, नियमों के अनुसार जनहित में नीतिगत फैसले लें, और संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

निर्देश में आगे कहा गया है कि यह नियम पुरुष पदाधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति नगर पालिका के प्रशासनिक मामलों में दखल देने या उनकी ओर से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
