न कर्फ्यू है, न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है; CM योगी ने जिले को दी 574 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे, माफिया और सिंडिकेट का बोलबाला था, जबकि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था और विकास का माहौल है। उन्होंने बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपये की 57 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन आज प्रदेश विकास और सुशासन की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हर जिले में दंगे होते थे, हर थाने पर माफियाओं का प्रभाव था और सिंडिकेट युवाओं के रोजगार में बाधा बनते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच प्रदेश की कई चीनी मिलें बेची गईं, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास और निवेश को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "आज न कर्फ्यू है, न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है।"

बुलंदशहर को 574 करोड़ की सौगात नुमाइश ग्राउंड में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपये लागत की 57 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित किसानों की भूमि का मुआवजा बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही बुलंदशहर नगर के लिए रिंग रोड निर्माण को भी मंजूरी देने की घोषणा की।

रज्जू सैनिक विद्या मंदिर भी पहुंचे योगी इससे पहले मुख्यमंत्री शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण प्रदेश की जनता के समर्थन और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश की सराहना करते हुए उनके लिए प्रदेश सरकार की ओर से छात्रावास बनवाने की घोषणा की। साथ ही रज्जू भैया की माताजी के नाम पर छात्रों के लिए भी छात्रावास बनाए जाने की बात कही।