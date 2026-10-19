सपा के PDA सम्मेलन में नहीं जुटी भीड़, अखिलेश के निर्देश पर कन्नौज जिलाध्यक्ष समेत पूरी कमेटी भंग

कन्नौज में पीडीए सम्मेलन में भीड़ जुटाने में नाकाम रहे सपा जिलाध्यक्ष पर रविवार को गाज गिर गई। नाराज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी जिला कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। वहीं, असीम अरुण ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि खाली कुर्सियां जनता के समर्थन में कमी का संकेत हैं।

कन्नौज, संवाददाता। इत्रनगरी कन्नौज में शनिवार को पीडीए सम्मेलन में भीड़ जुटाने में नाकाम रहे सपा जिलाध्यक्ष पर रविवार को गाज गिर गई। नाराज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी जिला कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। खाली कुर्सियों ने सियासी भूचाल भी मचा दिया है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि खाली कुर्सियां जनता के समर्थन में कमी का संकेत हैं। वहीं, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश को कन्नौज की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती है।

शनिवार को जिले के सपा कार्यालय में पीडीए सम्मेलन में अपेक्षा के अनुरूप कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की मौजूदगी में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। कुछ लोगों ने खाली कुर्सियों के वीडियो साझा कर पार्टी संगठन की सक्रियता पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर जिला संगठन और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदार माना। इसके बाद उन्होंने पूरे घटनाक्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराया। इसके बाद मिले निर्देशों के क्रम में संगठन पर कार्रवाई की गई।

पार्टी की ओर से रविवार को जारी पत्र में कन्नौज के जिलाध्यक्ष कलीम खान को हटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिला कार्यकारिणी, फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग करने का उल्लेख है। उधर, कलीम खान का कहना है कि कार्यक्रम में भीड़ नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी। इसी के चलते कार्रवाई हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। सोशल मीडिया और पार्टी नेताओं के माध्यम से जानकारी मिली है। सयुस प्रदेश सचिव हसीब हसन ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है l

फ्रंटल संगठनों तक पर हुई कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कन्नौज के जिलाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य तत्काल प्रभाव से पद से हटाए जाते हैं। इसके अलावा जिले के फ्रंटल संगठनों की इकाइयों के साथ कन्नौज जिले के राज्य कार्यकारिणी और फ्रंटल संगठनों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के संबंधित पदाधिकारियों को भी हटाने का निर्देश दिया गया है।

सुब्रत पाठक और असीम अरुण ने अखिलेश पर कसा तंज पीडीए सम्मेलन में कुर्सियां खाली रहने के मामले में राज्यमंत्री असीम अरुण और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। असीम ने कहा कि सपा कुर्सियां तो लगा सकती है लेकिन उन्हें भरने के लिए लोगों में उत्साह और संकल्प की कमी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए ठोस योजना होनी चाहिए, जबकि सपा के पास अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरी योजना नहीं है।