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बेसमेंट में ना कोचिंग चलेगा, ना नर्सिंग होम, लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकार का आदेश

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग का संचालन न होना चाहिए। अलीगंज में आग लगने की घटना को बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

बेसमेंट में ना कोचिंग चलेगा, ना नर्सिंग होम, लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकार का आदेश

Lucknow Fire: लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग का संचालन नहीं होना चाहिए। वहीं, अलीगंज में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने को कहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश मंगलवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, इसके बाद कार्रवाई की जाए। अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

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बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त

अलीगंज में अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ, उसे ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन जोन-4 ने अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 के स्वामियों वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था जबकि मौके पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। एलडीए ने भवन स्वामियों को निर्देश दिया है कि वह 15 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

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लखनऊ में 750 से अधिक संस्थाओं की जांच की जाएगी

अलीगंज अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद लखनऊ के सभी 750 से अधिक पंजीकृत और गैर-पंजीकृत कोचिंग संस्थानों की कुंडली खंगाली जाएगी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. अश्विनी मिश्रा ने बताया कि इसके लिए चार राजकीय महाविद्यालयों (महोना, आशियाना, अलीगंज और राजाजीपुरम) के प्राचार्यों व प्रोफेसरों की अगुवाई में विशेष जांच समितियां गठित की गई हैं। यह टीमें बुधवार से ऑनलाइन व ऑफलाइन डेटा जुटाकर क्षेत्रवार औचक निरीक्षण करेंगी।

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इन मानकों की जांच

भवनों में फायर एनओसी,इमरजेंसी निकास वेंटिलेशन और पार्किंग प्रबंधन की कड़ाई से जांच होगी।

जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले मालिकों व ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।

अधिकारी जल्द ही संस्थानों के संचालकों संग बैठक कर उन्हें सुरक्षा मानकों व बिजली सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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