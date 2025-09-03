RSS के जिला सह संघचालक के बेटे के हत्यारोपियों का 5 वें दिन भी सुराग नहीं, सपा ने DM-SP को दिया ज्ञापन

उत्कर्ष सिंह हत्या के पांचवें दिन भी गांव में पुलिस और PAC के जवान तैनात रहे। गांव में शान्ति का माहौल है। मंगलवार को कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो में हुई उत्कर्ष सिंह की हत्या के पांचवें दिन भी कुबेरस्थान पुलिस और पीएसी तथा पुलिस लाइन से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

यूपी के कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में सेमरा हरदो निवासी और आरएसएस के जिला सह संघचालक के बेटे उत्कर्ष की नृशंस हत्या कांड के मामले में पांचवें दिन मंगलवार को भी फरार दोनों हत्यारोपियों का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस की तीन टीमें लगातार हत्यारों ही तलाश में दबिश दे रही हैं। वहीं परिजन समेत ग्रामीण लगातार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की लगातार मांग कर रहे हैं। उधर मंगलवार को सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी व डीएम को ज्ञापन देकर घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हरदो गांव निवासी आरएसएस के जिला सह संघचालक इंद्रजीत सिंह के बेटे उत्कर्ष सिंह की मनबढ़ों ने शुक्रवार की देर शाम को करीब आठ बजे घेर कर नृशंस हत्या कर दी थी। विवाद पशुओं से फसल चराने को लेकर शुरू हुआ था। शनिवार को सुबह डीएम के निर्देश पर गठित डॉक्टरों के पैनल ने सीसी कैमरों की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद 11 बजे शव एंबुलेंस से गांव पहुंचा तो वहां जुटी भीड़ ने शव को एंबुलेंस से नीचे नहीं उतरने दिया। हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग करने लगे। एसडीएम ने अन्य मांगों के संबंध में भी कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर करीब ढाई घंटे बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार को राजी हुए थे। देर शाम डीआईजी एस चिनप्पा ने पहुंच कर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिया था।

इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने कुबेरस्थान थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम प्रवेश सिंह, सिपाही आदर्श तिवारी और आरक्षी संतोष यादव लाइन हाजिर कर दिया था। पुलिस अभियुक्त सच्चिदानन्द यादव उर्फ लालधर यादव पुत्र स्व. कन्हैया यादव, चन्द्रदीप यादव पुत्र स्व. कन्हैया यादव, श्रीनिवास यादव उर्फ बुल्लू पुत्र स्व. कन्हैया यादव व ज्ञान उर्फ ज्ञानेन्द्र यादव पुत्र स्व. कन्हैया यादव निवासी ग्राम सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान को दो दिन पूर्व आला कत्ल व एक बोलेरो व एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके अलावा राजू और गोविंद पुत्रगण राम प्रताप यादव की गिरफ्तारी के लिए गठित तीन टीमें लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पांच दिन गुजर जाने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसकी जांच एडिशनल एसपी निवेश कटियार के नेतृत्व में चल रही है।

पीड़ित परिवार से मिले क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी अखिल भारतीय क्षत्रिय गहरवार महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक व पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी ) कुशीनगर अनिल कुमार सिंह गहरवार सेमरा हर्दो पहुंचे और उत्कर्ष सिंह गहरवार की नृशंस हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के पिता आरएसएस के जिला संघ सह चालक इन्द्रजीत सिंह को सांत्वना दिए और मुख्यमंत्री योगी को पत्र ज्ञापित कर कहा कि अगड़ा वर्ग का खेतिहर किसान भय के माहौल में जी रहा है। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अताताई उसकी फसलों को खुलेआम नुकसान पहुंचा रहे और शिकायत करने पर कोपभाजन का भी शिकार हो रहा है। श्री गहरवार ने कहा कि सरकार संगठन की मांगों पर विचार करें और हत्यारों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करे जिससे समाज में भी ऐसे अराजक तत्वों में भय व्याप्त हो सके।

गांव में तैनात रहे पुलिस और पीएसी के जवान कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो में हुई उत्कर्ष सिंह हत्या के पांचवें दिन भी गांव में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। गांव में शान्ति का माहौल है। मंगलवार को कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा हर्दो में हुई उत्कर्ष सिंह की हत्या के पांचवें दिन भी कुबेरस्थान पुलिस व पीएसी तथा पुलिस लाइन से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। गांव में शान्ति का माहौल है। लोगों ने बताया कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है।