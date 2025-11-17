न चालान, न जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाते पकडा तो 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई

संक्षेप: एनालाइजर से पता चला कि युवक ने शराब पी रखी है। ऐसे मामलों में पुलिस चालान काटकर वाहन जब्त कर लेती है पर TSI ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने युवक को सबक सिखाने के लिए नया तरीका अपनाया। अपने साथ उसे भी लगा लिया। युवक कभी सड़क पर वाहनों को कंट्रोल करता तो कभी बस स्टॉप पर बसों को आगे-पीछे कराता रहा।

इत्रनगरी के नाम से मशहूर यूपी के कन्नौज में रविवार को अजब-गजब मामला सामने आया। चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे युवक को पुलिस ने रोका पर न तो उसका चालान काटा और न ही जुर्माना लगाया। सजा के तौर पर तीन घंटे ट्रैफिक संभालने में उसकी ड्यूटी लगा दी। इसके बाद उसे शराब पीकर वाहन न चलाने का संकल्प दिलाते हुए घर भेजा। यातायात पुलिस के इस अनूठे तरीके की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग अपने-अपने ढंग से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

टीएसआई आफाक खान रविवार दोपहर 12 बजे फोर्स के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने एक बाइक सवार युवक को आते देखा तो उसे रुकवाया। शक होने पर आफाक ने ब्रीथ एनालाइजर से जांच की तो पता चला कि युवक ने शराब पी रखी है। अधिकतर ऐसे मामलों में पुलिस चालान काटकर वाहन जब्त कर लेती है पर टीएसआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने युवक को सबक सिखाने के लिए नया तरीका अपनाया। अपने साथ उसे भी लगाया। इस दौरान युवक कभी सड़क पर वाहनों को नियंत्रित करता तो कभी बस स्टॉप पर बसों को आगे-पीछे कराता रहा। पुलिस ने तीन घंटे तक ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की उसे सजा दी।