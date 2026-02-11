कैश न ट्रॉफी, प्लेयर ऑफ द मैच को मिला देसी मुर्गा; इस क्रिकेट टूर्नांमेंट में सम्मान का दिखा अलग अंदाज
मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कार देने की बारी आई। सभी दर्शकों को लगा कि खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि या ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, लेकिन खिलाड़ियों को एक ऐसा पुरस्कार दिया गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था।
उत्तर प्रदेश के देवरिया के पथरदेवा क्षेत्र में एक क्रिकेट टूर्नामेंट अलग अंदाज में आयोजित हुआ। यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच को कैश या ट्रॉफी के बजाय देसी मुर्गा देकर सम्मानित किया गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर तमाम लोग अपने मजेदार कमेंट शेयर कर रहे हैं।
अपने देश में क्रिकेट लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। हर गली-मोहल्ले में बच्चे और युवा क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे। जगह-जगह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाता है। इसमें आमतौर पर मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कैश या ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन पथरदेवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत महुआरी में एमपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का कुछ अलग अंदाज में आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता एक फरवरी से शुरू होकर नौ फरवरी तक चली थी।
प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। नौ फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। इसमें पथरदेवा विधानसभा की टीम विजेता और बिहार की बेलहीं टीम उपविजेता बनी। मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कार देने की बारी आई। सभी दर्शकों को लगा कि खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि या ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, लेकिन खिलाड़ियों को एक ऐसा पुरस्कार दिया गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था।
प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज के लिए चुने गए खिलाड़ियों को मंच से इनाम में एक जिंदा देसी मुर्गा दिया गया। जैसे ही लोगों ने इस दृश्य को देखा पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित होकर रह गया। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि मैच के बाद एक खिलाड़ी को मंच पर बुलाया जाता है। उसके बाद आयोजक एक मुर्गे की तस्वीर वाला पोस्टर खिलाड़ी को देते हैं।
इस दौरान पास में खड़ा एक व्यक्ति खिलाड़ी के हाथ में एक जिंदा मुर्गा थमा देता है। खिलाड़ी भी हंसते हुए मुर्गा पकड़ कर सभी लोगों का अभिवादन करता है। इस अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों के मजेदार कमेंट्स आने लगे। एक व्यक्ति ने लिखा बिल्कुल देसी अंदाज में प्रतियोगिता का आयोजन। एक अन्य ने लिखा शानदार यही असली गिफ्ट है। इससे बेहतर कोई इनाम नहीं हो सकता था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें