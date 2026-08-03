Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केस चलने तक बुलडोजर ऐक्शन नहीं होगा, जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण पर रोक बरकरार

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर की कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगा दी है। अब 10 अगस्त को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगी।

jauhar university
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कोर्ट ने बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगाई

Rampur News: रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले से आजम खान समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले का केस चलेगा ध्वस्तीकरण नहीं होगा। 30 अगस्त को कोर्ट जौहर यूनिवर्सिटी मामले की अगली सुनवाई करेगा।

मामले के अनुसार, रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 28 जून को वाद दर्ज कराते हुए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। इसके तहत आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के स्वीकृत नक्शे आदि दाखिल करने का आदेश दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद आरडीए ने 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया। विवि का पक्ष सुनने के बाद आरडीए के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने नक्शे स्वीकृत न होने के आधार पर अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया था। आरडीए उपाध्यक्ष के इस ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए जौहर विवि प्रबंधन ने आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी (मंडलायुक्त) के समक्ष अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त कोर्ट ने पूर्व में जौहर विवि प्रबंधन को राहत देते हुए आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

ये भी पढ़ें:जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में बिना अनुमति धरना पड़ा मंहगा; सपा नेत्री पर केस

जौहर विवि के 38 भवनों को गिराने का लगा था नोटिस

धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सपा नेता आजम खां की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस लगाया गया था। बीती 16 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण की टीम विश्वविद्यालय पहुंची थी और प्रबंधन को ध्वस्तीकरण आदेश का नोटिस तामील कराया। नोटिस में 15 दिन के भीतर संबंधित भवन स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा न करने पर आरडीए द्वारा ध्वस्तीकरण कर उसका पूरा खर्च भू-राजस्व की तरह वसूलने की चेतावनी भी दी गई थी।

ये भी पढ़ें:आजम और जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ीं, मोटा चंदा देने वाले IT-ED के रडार पर

क्या है पूरा मामला

आरडीए ने 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए 38 भवनों के स्वीकृत मानचित्र और संबंधित दस्तावेज मांगे थे। जवाब मिलने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई की गई। इसके उपरांत आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने एकेडमिक और मेडिकल भवन को छोड़कर 82,309.80 वर्गमीटर क्षेत्र में बने 38 भवनों को बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्मित मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। 16 जुलाई को इसी आदेश की प्रति विवि प्रबंधन को तामील करा दी गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Mohammad Ali Jauhar University Rampur News Azam Khan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।