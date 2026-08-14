2 साल के भीतर दूसरी बार मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला
2 साल के भीतर दूसरी बार मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले मातृत्व अवकाश और दूसरे मातृत्व अवकाश के बीच दो साल का अंतर रखने जैसी कोई शर्त नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पहले मातृत्व अवकाश के दो वर्ष के भीतर दूसरी बार मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने फैसले मे कहा है कि उप्र. सरकार के अपनाए गए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों पर प्रभावी होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची सीमा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत देव सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को मातृत्व अवकाश अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारी को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को 17 जून 2026 से 13 दिसंबर 2026 तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश तत्काल स्वीकृत करने तथा सभी परिणामी सेवा लाभ दिया जाए।
सुलतानपुर रोड स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में कार्यरत याची सीमा ने 17 जून से 13 दिसंबर तक 180 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। विभाग ने वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 153(1) का हवाला देते हुए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दूसरा मातृत्व अवकाश निर्धारित दो साल के अंतराल के अभाव में अनुमन्य नहीं है। यह कहते हुए याची का आवेदन अस्वीकृत कर दिया था। याची ने इसके बाद हाईकोर्ट में रिट की। याचिका में अनुपम यादव, अंशु रानी और सताक्षी मिश्रा के मामलों में दिए गए पूर्व निर्णयों का भी हवाला याची के अधिवक्ता प्रशांत देव सिंह ने अदालत में दिया। बहस के दौरान यह कहा गया कि उप्र. सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। ऐसे में संसद के बनाए गए कानून के विपरीत वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिया गया प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकता है।
दूसरे मातृत्व अवकाश के बीच दो साल का अंतर रखने जैसी कोई शर्त नहीं
हाईकोर्ट ने माना कि अनुपम यादव मामले में दिए गए निर्णय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधान महज कार्यकारी निर्देश हैं, जबकि मातृत्व लाभ अधिनियम एक वैधानिक कानून है। दोनों में असंगति होने पर वैधानिक कानून ही प्रभावी रहेगा। पीठ ने माना कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में दूसरी गर्भावस्था के लिए पहले मातृत्व अवकाश और दूसरे मातृत्व अवकाश के बीच दो साल का अंतर रखने जैसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए केवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के आधार पर दूसरी बार मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने याची की याचिका स्वीकार करते हुए उसे 180 दिन का मात्रत्व अवकाश दिए जाने के आदेश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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