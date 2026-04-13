न कोई ऐक्शन, न जांच कमेटी; KGMU में छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को बचाने में जुटा यूरोलॉजी विभाग

केजीएमयू का यूरोलॉजी विभाग छेड़छाड़ के आरोपी आयुष डॉक्टर को बचाने में जुट गया है। एक सप्ताह पहले पीड़ित महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की। अभी तक अधिकारियों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हीलाहवाली का आलम यह है कि अभी तक जांच कमेटी तक गठित करने की जहमत नहीं उठाई।

लखनऊ के केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग छेड़छाड़ के आरोपी आयुष डॉक्टर को बचाने में जुट गया है। एक सप्ताह पहले पीड़ित महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की। अभी तक अधिकारियों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हीलाहवाली का आलम यह है कि अभी तक जांच कमेटी तक गठित करने की जहमत नहीं उठाई। यूरोलॉजी विभाग में काकोरी मोड़ निवासी महिला इलाज के लिए आई थीं। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जांच कराने की सलाह दी थी।

महिला मरीज से डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप आरोप है कि यूरोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान महिला मरीज से डॉक्टर ने छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पीड़िता ने विभाग के अध्यक्ष से की। लगभग एक सप्ताह का समय गुजर चुका है। अभी तक विभाग की तरफ से मामले की जांच नहीं कराई गई। न ही कोई कमेटी बनाई गई। नतीजतन पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब पीड़िता विभाग में इलाज कराने से भी घबरा रही है।

यूरोलॉजी विभाग में पीपीपी मॉडल का खेल केजीएमयू में रेडियोलॉजी विभाग है। विभाग में करीब 12 नियमित डॉक्टर तैनात हैं। जबकि 40 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर हैं। विभाग में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे समेत दूसरी मशीनों का संचालन कर रहा है। विभाग लगातार रेडियोडायग्नोसिस जांच की गुणवत्तापरक सुविधाएं बढ़ा रहा है। इसके बावजूद केजीएमयू में पीपीपी मॉडल पर मशीन चलाने का खेल चल रहा है। केजीएमयू के बिल्डिंगों में सिर्फ मशीन व कर्मचारी लगातार कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं। बदले में केजीएमयू को मामूली कमीशन मिल रहा है। यूरोलॉजी विभाग में भी करीब 20 साल से पीपीपी मॉडल पर अल्ट्रासाउंड आदि मशीनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें जांच कौन कर रहा है? इसकी फिक्र केजीएमयू प्रशासन को नहीं है।