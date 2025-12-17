Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNitish Kumar pulling woman hijab Sanjay Nishad said What would have happened if he had touched somewhere else
कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी

कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी

संक्षेप:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता।

Dec 17, 2025 05:59 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद यूपी में मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। हालांकि इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद अब संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गलत संदर्भों में तूल दिया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा। इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बचाव में योगी सरकार के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ संजय निषाद कुछ ऐसा कह गए। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, न्यूज़ चैनल भारत समाचार के रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा, "वो भी तो आदमी ही हैं, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। कहीं और छू देते तब क्या हो जाता। आप लोगों तो नकाब पर इतना है कहीं और चेहरा-वेहरा छूआ जाता तो तब क्या करते आप लोग।"

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भों में लेकर तूल दिया जा रहा है। अगर उनके बयान से किसी को ठेस लगी हो तो वह बयान वापस लेते हैं। डॉ निषाद ने कहा कि मैंने जो बयान दिया था वह पूर्वांचल में किसी बात को टालने का एक तरीका है। उसका कोई और अर्थ नहीं है। उस बयान का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी महिला का अपमान किया जाए।

ये भी पढ़ें:हिजाब वीडियो पर नीतीश के सपोर्ट में पप्पू यादव, पत्नी बोलीं- बर्दाश्त नहीं

हिजाब से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: बरेलवी

उधर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नीतीश कुमार द्वारा नकाब हटाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि वे भविष्य में इस तरह के आचरण से बचें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की तौहीन और हिजाब से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Sanjay Nishad अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |