कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी

संक्षेप: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद यूपी में मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। हालांकि इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद अब संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गलत संदर्भों में तूल दिया जा रहा है।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा। इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके बचाव में योगी सरकार के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ संजय निषाद कुछ ऐसा कह गए। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, न्यूज़ चैनल भारत समाचार के रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा, "वो भी तो आदमी ही हैं, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। कहीं और छू देते तब क्या हो जाता। आप लोगों तो नकाब पर इतना है कहीं और चेहरा-वेहरा छूआ जाता तो तब क्या करते आप लोग।"

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भों में लेकर तूल दिया जा रहा है। अगर उनके बयान से किसी को ठेस लगी हो तो वह बयान वापस लेते हैं। डॉ निषाद ने कहा कि मैंने जो बयान दिया था वह पूर्वांचल में किसी बात को टालने का एक तरीका है। उसका कोई और अर्थ नहीं है। उस बयान का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी महिला का अपमान किया जाए।