Nitish Kumar Hijab Video पर क्या बोले यूपी के मंत्री Sanjay Nishad, थाने पहुंच गई शिकायत
संक्षेप:
नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया जिसे लेकर बहस छिड़ी हुई थी ही इसी बीच यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस विवाद को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने आग में घी डालने का काम किया…
Dec 17, 2025 05:37 pm ISTPrity Nagpal लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrity Nagpal
प्रिटी नागपाल : Live Hindustan वीडियो टीम का हिस्सा हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से सीएस करने के बाद भी अपने पुराने पैशन को फॉलो करने की ठानी। मास कम्यूनिकेशन मास्टर्स शुरू करने के साथ ही राजस्थान पत्रिका अखबार ज्वाइन किया। इसके बाद न्यूज18 की न्यूज न्यूज डेस्क, सोशल मीडिया और और टाइम्स इंटरनेट में वीडियो वर्टिकल की टीम संभाल चुकी हैं। 9 साल के सफर में अखबार, टीवी और डिजिटल का एक्सपीरिंस ले चुकी हैं। ह्ययूमन एंगल की खबरो के साथ बिजनिस, हेल्थ, वायरल और मजेदार राजनितिक खबरें लिखना पसंद हैं। योगा थेरेपिस्ट हैं जिसकी मदद से खुद के साथ व्यूवर्स को फिट करने की कोशिश करती हैं… और पढ़ें
