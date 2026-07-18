नीतीश की जेडीयू लड़ेगी यूपी चुनाव; संगठन विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन

जनता दल (यूनाइटेड) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने का ऐलान किया है। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने मंडल, जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने तथा संभावित प्रत्याशियों के नाम आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान किया है। शनिवार को लखनऊ के सहकारिता भवन स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने की, जबकि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री तथा जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

संगठन विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, सभी जिलाध्यक्षों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए। तय किया गया कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंडल, जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल होंगे।

बूथ स्तर तक संगठन की समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बिहार सरकार के मंत्रियों के प्रदेशभर में विधानसभा, जिला और मंडल स्तर पर जनसंपर्क एवं संगठनात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करना और जदयू की नीतियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। चुनावी तैयारियों के तहत सभी जिलों और प्रदेश पदाधिकारियों से संभावित एवं इच्छुक प्रत्याशियों के नाम मांगे जाएंगे। समीक्षा के बाद पार्टी यह तय करेगी कि किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी।