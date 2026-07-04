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वे घड़ियासी आंसू बहा रहे, बेहतर होगा... राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर नितिन नवीन ने अखिलेश को घेरा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ दौरे के दौरान अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश  मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और राम मंदिर की आस्था से जुड़े मामलों से दूर रहें।

वे घड़ियासी आंसू बहा रहे, बेहतर होगा... राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर नितिन नवीन ने अखिलेश को घेरा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, "वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक भगवान राम मंदिर की आस्था के प्रति दुर्भावना रखी है, उनके लिए बेहतर होगा कि वे भगवान राम मंदिर की आस्था से जुड़े मामलों से दूर रहें।"

सीएम योगी ने किया नितिन नवीन का स्वागत

इससे पहले शनिवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा अंगवस्त्र पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की

लखनऊ पहुंचने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में नितिन नवीन ने प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के साथ संगठन की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया गया।

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बीजेपी अध्यक्ष ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए

जिसके बाद हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने कहा कि पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लेना हर किसी के लिए शुभ होता है। उन्होंने प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यह गति आगे भी बनी रहनी चाहिए। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालबाग स्थित शर्मा जी की चर्चित चाय की दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ "चाय पर चर्चा" की।

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नितिन नवीन के दौरे पर योगी का ट्वीट

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी.एल. संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर नितिन नवीन का स्वागत करते हुए लिखा कि प्रभु श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की पावन धरती उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नितिन नवीन का यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे आगामी राजनीतिक गतिविधियों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।

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