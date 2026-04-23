योगी आदित्यनाथ ही होंगे सीएम चेहरा; यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन का बड़ा ऐलान

यूपी विधानसभा का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इस बात का खुलासा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने मौजूदा नेतृत्व के तहत ही चुनाव लड़ेगी।

UP News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हीआगामी चुनावों में पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मौजूदा नेतृत्व के तहत ही चुनाव लड़ेगी और विकास तथा सुशासन के आधार पर जीत का दावा करती है।

एक मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि जो राज्य कभी अपराध, रंगदारी और जातिवाद की राजनीति के लिए बदनाम था, वह आज विकास और सुशासन की नई पहचान बना चुका है। उन्होंने कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। आम जनता की प्राथमिक जरूरतों-जैसे सुशासन, विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार ने प्रभावी काम किया है, जिसका परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है।

नवीन ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री अन्न योजना जैसी पहल, का जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन हुआ है। साथ ही राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है, जिससे कई शहर आधुनिक और विकसित शहरी केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन उपलब्धियों के आधार पर भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और चुनावी जीत की ‘हैट-ट्रिक’ पूरी करेगी।