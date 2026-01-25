Hindustan Hindi News
Nitin Nabin without naming Rahul Gandhi, quipped in Mathura that some people enter politics to pass time
कुछ लोग राजनीति में टाइम पास के लिए आते हैं; मथुरा में नितिन नवीन ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कसा तंज

कुछ लोग राजनीति में टाइम पास के लिए आते हैं; मथुरा में नितिन नवीन ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कसा तंज

संक्षेप:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा  पहुंचे। यहां दोनों ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां नितिन नवीन ने राहुल गांधी का नाम लिये बगैर कहा है कि कुछ लोग राजनीति में टाइम पास के लिए आते हैं।

Jan 25, 2026 01:31 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मथुरा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां दोनों ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम भी सुना। इसके बाद नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लिये बगैर कहा है कि कुछ लोग राजनीति में टाइम पास के लिए आते हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय दिखते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्री कृष्ण की नगरी में उनका पहले भी आगमन हुआ है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कृष्ण की नगरी में उनका पहली बार प्रवास हुआ है। यहां पर उपस्थित कृष्ण नगरी के लोगों को प्रणाम, पवित्र भूमि को नमन। उन्होंने कहा कि 2027 का समय आ रहा है। देश में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, जो बांटने, कांटने में विश्वास करती हैं, संविधान को अपमानीत करती हैं। चुनाव आते ही ये ताकतें जीवित होती हैं। संविधान की दुहाई देती हैं। ऐसे लोगों ने केवल अराजकतावादी ताकतों को आगे बढ़ाया। कहा कि कभी बंदूक की नोक पर यूपी सरकार चलती थी, आज वोट की ताकत पर आगे बढ़ रही है।

2027 के लिए कमर कस लें

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 के लिए कमर कस लें। क्योंकि यूपी आगे बढ़ रहा है, यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। राहुल गांधी का नाम लिये बगैर उन्होंने कहा कि राजनीति को टाइमपास समझते हैं, चुनाव में आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ को मजबूत कीजिये। अगले फरवरी में हर बूथ पर मन की बात सुनेंगे। अपने बूथ को मजबूत करेंगे।

उत्तम प्रदेश बनकर उभरा यूपी

नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। जब वह पहले यहां संगठन का काम करते थे उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कहा कि देख का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और यूपी को नेतृत्व दे रहे योगी आदित्यनाथ ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में पुरुषार्थ किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले जब यूपी आते थे तो चर्चा किस प्रकार की होती थी। बीमारू राज्य में बिहार और यूपी का नाम लिया जाता था। आज देश का हर राज्य विकासित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि वह विद्यार्थी परिषद के अधिवेषन में यहां आये थे तो लगता था कि कब क्या घटना हो जाएगी, क्या हादसा हो जाएगा। अब उस कुशासन को समाप्त कर दिया गया है। पहले बिहार में जंगल राज था, यहां भी अराजकता की सरकार थी। जंगल राज को भाजपा की सरकार ने समाप्त किया। विकास के पथ पर देश बढ़ने पर कार्यकर्ताओं को भी इसका श्रेय जाता है। देश में तीन बार भाजपा की सरकार बनी, इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर सरकार बनी है।

यूपी में विकास के लिए मुख्यमंत्री को बधाई

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में जिस प्रकार कार्य हो रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई है। बनारस, अयोध्या और मथुरा में भी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, सनानती अपने आप पर गर्व करता है कि ऐसी सरकार बनायी जो सनातन परंपरा को जीवित रखे है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत ही नहीं राष्ट्रवाद को भी मजबूत नहीं किया और विकास की गाथा को आगे बढ़ाया है। यूपी विकास के पथ पर बढ़ रहा है और देश के उत्तम राज्यों में शुमार हो गया है। उत्तम सड़कों का श्रेय, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जाता है।

