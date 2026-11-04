नितिन नवीन दो दिन गोरखपुर में रहेंगे, 6 बैठकों से कील-कांटा करेंगे दुरुस्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान वह कई बैठकों में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए वह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कील-कांटा दुरुस्त करेंगे। दौरे के पहले दिन बुधवार की दोपहर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे।

गोरखपुर, अजय श्रीवास्तव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को गोरखपुर में पार्टी द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। वह गोरखपुर में बुधवार के अलावा गुरुवार को भी रहेंगे और इस दरमियान पार्टी की तमाम सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल छह बैठकें होंगी। नितिन नवीन इन बैठकों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कील-कांटा दुरुस्त करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में नितिन नवीन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद भी करेंगे।

पदयात्रा के बाद होगी कोर कमेटी की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि पदयात्रा के बाद एनेक्सी भवन में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक आयोजित होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रातः गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद एनेक्सी भवन में पूर्व पदाधिकारियों की बैठक तथा पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

मंगलवार को लखनऊ और बरेली में निकली पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत लखनऊ और बरेली में विशाल पदयात्राएं निकालकर विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बरेली में पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लखनऊ में हुई पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और सपा के साथ समूचे इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया।