नितिन नवीन दो दिन गोरखपुर में रहेंगे, 6 बैठकों से कील-कांटा करेंगे दुरुस्त
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन गोरखपुर में रहेंगे। इस दौरान वह कई बैठकों में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए वह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कील-कांटा दुरुस्त करेंगे। दौरे के पहले दिन बुधवार की दोपहर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे।
गोरखपुर, अजय श्रीवास्तव। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को गोरखपुर में पार्टी द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। वह गोरखपुर में बुधवार के अलावा गुरुवार को भी रहेंगे और इस दरमियान पार्टी की तमाम सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल छह बैठकें होंगी। नितिन नवीन इन बैठकों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कील-कांटा दुरुस्त करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में नितिन नवीन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद भी करेंगे।
गोरखपुर दौरे के पहले दिन बुधवार की दोपहर नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसमें करीब 50 हजार लोग शामि होंगे। यह पदयात्रा गोरखपुर के एमपी इंटर कॉलेज से शुरू होकर गोलघर स्थित काली मंदिर के पास सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तक जाएगी। इसके पहले वह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रदेश महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी अभिजात मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।
पदयात्रा के बाद होगी कोर कमेटी की बैठक
भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि पदयात्रा के बाद एनेक्सी भवन में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक आयोजित होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रातः गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद एनेक्सी भवन में पूर्व पदाधिकारियों की बैठक तथा पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
मंगलवार को लखनऊ और बरेली में निकली पदयात्रा
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत लखनऊ और बरेली में विशाल पदयात्राएं निकालकर विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बरेली में पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लखनऊ में हुई पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और सपा के साथ समूचे इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया।
उन्होंने कहा कि 2029 तक कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे और अखिलेश यादव तो फरवरी में ही निपट जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा कि ये लोग तो कहते हैं घुसपैठियों आई लव यू...। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी के साथ लोकभवन से लेकर परिवर्तन चौक तक पदयात्रा हुई। तकरीबन 40 मिनट में ढाई किमी की इस पदयात्रा के पहले लोकभवन के सामने ही मंच पर नेताओं ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आपने हमें छेड़ दिया है। हमें छेड़ने पर इतिहास बदल जाया करते हैं। हम देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें