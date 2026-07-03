यूपी चुनाव से पहले नितिन नबीन कल से 2 दिन लखनऊ दौरे पर, सरकार-संगठन के साथ महामंथन
यूपी चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार से 2 दिन लखनऊ दौरे पर रहेंगे। चुनाव से पहले नितिन का वह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नितिन नबीन के सरकार और संगठन के साथ चुनावी तैयारियों पर महामंथन करेंगे।
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद शनिवार को नितिन नबीन पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है। दो दिवसीय दौरे पर नितिन सांगठनिक बैठकों के अलावा शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के पहले नितिन नबीन का यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दो दिवसीय दौरे पर नितिन नबीन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। सरकार और संगठन के साथ महामंथन होगा। भाजपा जनप्रतिनिधियों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से भी संवाद करेंगे। हाल ही में भाजपा की प्रदेश टीम घोषित हुई है। ऐसे में यूपी चुनाव के पहले वह अलग-अलग बैठकों में संगठन की थाह लेंगे और उन्हें विस्तृत निर्देश देंगे कि किस तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटा जाए। यूपी में अगले साल विधान सभा चुनाव प्रस्तावित हैं। उनके आने से पहले शुक्रवार को दिन भर अलग-अलग बैठकें करके भाजपा के यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया।
भव्य रोड शो होगा, मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे
प्रदेश भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे हवाई मार्ग से नितिन लखनऊ पहुंचेंगे। वहां से पार्टी कार्यालय तक उनका आगमन भव्य रोड शो सरीखा होगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, कृष्णा नगर, आलमबाग, टीएन चतुर्वेदी चौराहा चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा और बर्लिंगटन चौराहा पर भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी कार्यालय में नितिन नबीन प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। शाम चार बजे वह लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने हुनमान सेतु मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।
दर्शन-पूजन के बाद वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, भाजपा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठकें करेंगे। इन मुलाकातों के बाद यूपी भाजपा की कोर कमेटी के साथ उनकी बैठक का कार्यक्रम है। वहां के बाद उनका पद्मश्री डॉ. विद्या बिंदु सिंह के आवास पर कई नामचीन हस्तियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। रात्रिभोज मुख्यमंत्री के साथ करेंगे।
प्रेरणा स्थल पर करेंगे शक्ति संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित
प्रवास के दूसरे दिन, रविवार को नितिन नबीन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वह एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। दूसरे दिन भी नितिन नबीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ अलग-अलग चर्चा करेंगे। वहीं, दोपहर में उनके राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाने का कार्यक्रम है। वहां वह भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शक्ति केंद्र संयोजकों को संबोधित करने के बाद वह बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के पीर नगर स्थित आवास पर पहुंचकर भाजपा की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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