नितिन नवीन और योगी आज गोरखपुर में करेंगे पदयात्रा, भाजपा का 2027 के लिए चुनावी शंखनाद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर में पदयात्रा करेंगे। यह लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा एक तरह से 2027 के लिए भाजपा का चुनावी शंखनाद होगा। 50 हजार से अधिक समर्थक आज करीब डेढ़ किलोमीटर पदयात्रा करेंगे।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के तहत 50 हजार से अधिक समर्थकों के साथ डेढ़ किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इसके साथ ही 2027 के लिए भाजपा का चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। पदयात्रा को भव्य बनाने के लिए भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों की तरफ से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक छह और पदयात्रा मार्ग पर 18 स्वागत स्थल बनाए गए हैं। पदयात्रा में राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। यह पदयात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर गोलघर स्थित काली मंदिर के निकट सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तक पहुंचेगी। पदयात्रा मार्ग पर 18 स्वागत प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक संगठनों के पदाधिकारी तथा आमजन उपस्थित रहकर स्वागत करेंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ पदयात्रा का समापन होगा।

पदयात्रा के बाद होगी कोर कमेटी की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पदयात्रा के बाद एनेक्सी भवन में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक आयोजित होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों और पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रातः गोरखनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद एनेक्सी भवन में पूर्व पदाधिकारियों की बैठक तथा पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।