यूपी को आज नितिन गडकरी देंगे 8 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगात, पांच जिलों को होगा सीधा फायदा

Nitin Gadkari in UP: यूपी को आज आठ नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी जौनपुर में 36.77 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जौनपुर समेत पांच जिलों को सीधा फायदा होगा।

Nitin Gadkari in UP: जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार यानी आज यूपी आ रहे हैं। वह आठ नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। जौनपुर में आयोजित समारोह में 36.77 अरब की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इस दौरान वह सभा को भी संबोधित करेंगे। मुंगराबादशाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 467 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास और 3210 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा।

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी देर शाम तक व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जिले में दो घंटे रहेंगे और करीब सवा एक बजे रवाना हो जाएंगे। जौनपुर को मिलने वाली परियोजनाओं से जौनपुर के अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही और आजमगढ़ को भी लाभ मिलेगा।

फोरलेन से आजमगढ़, आरओबी से भदोही को फायदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, उनका लाभ भदोही और आजमगढ़ को भी मिलेगा। जौनपुर में एनएच 128ए पर लता मंगेशकर तिराहे से प्रसाद इंस्टीट्यूट तक 33 करोड़ से बनने वाले 4.7 किलोमीटर के फोरलेन का लाभ आजमगढ़ को मिलेगा। इसी तरह मड़ियाहूं में 192 करोड़ से आरओबी बनेगा, जिसका लाभ भदोही को भी मिलेगा। इसी तरह 627 करोड़ से निर्मित मछलीशहर-भदोही टू लेन परियोजना का भी लोकार्पण होगा।

प्रयागराज जाने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी केंद्रीय मंत्री 198 करोड़ रुपये से बन रहे चार किलोमीटर मुंगराबादशाहपुर बाईपास का शुभारंभ करेंगे। इसका सीधा लाभ जौनपुर के साथ प्रयागराज के लोगों को मिलेगा। प्रयागराज जाने वालों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही एनएच 128-ए पर लता मंगेशकर तिराहे से प्रसाद इंस्टीट्यूट तक 33 करोड़ से बनने वाले 4.7 किलोमीटर फोरलेन का शिलान्यास करेंगे। इसका लाभ भदोही से जौनपुर के रास्ते आजमगढ़ जाने वालों को मिलेगा।

इसके साथ ही एनएच 135-ए पर सई नदी पर 16 करोड़ रुपये से बनने वाले 0.23 किमी ब्रिज, 128 करोड़ रुपये से बनने वाले 12 किलोमीटर जौनपुर बाईपास व मड़ियाहूं कस्बे में 92 करोड़ रुपये से बनने वाले 1.5 किलोमीटर आरओबी के लिए भूमि पूजन होगा। इसी तरह 627 करोड़ रुपये से निर्मित मछलीशहर-भदोही टू लेन, 1078 करोड़ रुपये से एनएच-30 के रायबरेली-प्रयागराज खंड पर जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार, अलापुर बाईपास व सई नदी पुल के फोरलेन बाईपास और 1505 करोड़ रुपये से निर्मित रायबरेली-प्रयागराज लिंक रोड का लोकार्पण करेंगे।