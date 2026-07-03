'मिस्त्री मान जाओ' वाली सोशल मीडिया स्टार निशा चौहान की हत्या, पति भी गंभीर रूप से घायल
'मिस्त्री मान जाओ' टाइटल से सोशल मीडिया वायरल निशा चौहान की चाकू गोंदकर हत्या कर दी गई है। निशा का पति प्रदीप भी चाकू के हमले में घायल है। पति पर ही हत्या का आरोप लगा है।
यूपी के मेरठ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली निशा चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। शुक्रवार की सुबह पत्नी से विवाद के बाद पति ने वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पति को भी चाकू से घाव लगा है। कहा जा रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी खुद पर कई वार किए। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कुछ दिनों पहले ही 'मिस्त्री मान जाओ' टाइटल से निशा चौहान का वीडियो वायरल हुआ था।
निशा चौहान सरूरपुर थाने के कस्बा हर्रा में रहती थीं। निशा चौहान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं। वह हर्रा कस्बे में ब्यूटी पार्लर का संचालन भी करती थीं। शुक्रवार की सुबह किसी बात को लेकर पति प्रदीप से निशा का विवाद हो गया था। पति-पत्नी के बीच पहले कहासनी हुई। इसके बाद विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पति ने निशा चौहान पर चाकू से वार शुरू कर दिए।
मौके पर ही निशा ने तोड़ा दम
निशा की चीख सुनकर हड़कंप मच गया। परिवार के साथ आसपास के लोग भी जुट गए। निशा पर हमले के बाद पति ने अपने ऊपर भी चाकू से वार किए। ताबड़तोड़ किए गए हमले में निशा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पति घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
सूचना मिलने पर पुलिस व फॉरेनसिक टीम मौके पर पहुंची, और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया पति-पत्नी के बीच ही कोई विवाद होना प्रतीत हो रहा है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवार में तीन बच्चे, 16 साल का सबसे बड़ा बेटा
दोनों के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा देव 16 साल का है। दूसरा एलिक्स 14 और एक 11 साल की बेटी है। इस घटना के बाद तीनों बच्चे सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि पति प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका बयान लेने के बाद ही घटना के पीछे की असली वजह का पता चल सकेगा। फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।