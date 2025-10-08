अयोध्या में निर्मला सीतारमण आज करेंगी संतों की मूर्तियों का अनावरण, सीएम योगी भी होंगे

अयोध्या में निर्मला सीतारमण आज संतों की मूर्तियों के साथ नवनिर्मित बृहस्पति कुंड का अनावरण करेंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल रहेंगे।

अयोध्या में बुधवार को दक्षिण भारत में श्रीराम भक्ति आंदोलन के तीन प्रमुख संतों क्रमशः त्याग राज स्वामी, पुरंदर दास व अरुणाचल दास की मूर्तियों के साथ नवनिर्मित बृहस्पति कुंड का अनावरण एवं लोकार्पण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2:50 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में आने के बाद एक होटल में विश्राम के पश्चात वित्तमंत्री बृहस्पति कुंड में प्रतिमाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगभग तीन बजे रामकथा पार्क के हेलीपैड पर आगमन होगा। यहां से वह हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन करने के बाद वित्तमंत्री के साथ बृहस्पति कुंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री बृहस्पति कुंड में शाम चार बजे प्रमुख दक्षिण भारतीय संतों की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के पश्चात दोनो द्वारा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र लॉन राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे व लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री सरयू आरती के कार्यक्रम में शामिल होंगी। सरयू आरती कार्यक्रम के पश्चात होटल रेडिसन पहुंचेंगी। जहां रात्रि विश्राम करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन प्रातः छह बजे श्री रामलला के श्रृंगार आरती में शामिल होंगी। तत्पश्चात श्री राम जन्मभूमि परिसर के अन्य मंदिरों का दर्शन पूजन करेंगी। दोपहर लगभग 2:20 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचकर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

बृहस्पति कुंड के त्रिकोण में लगाई तीन अलग-अलग मूर्तियां: नवनिर्मित बृहस्पति कुंड के त्रिकोणीय भुजाओं पर अलग-अलग तीन पैडस्टल बनाए गये है जिनकी ऊंचाई व चौड़ाई करीब चार-चार फिट है। तीनों पैडस्टल पर संगीत के सात सुरों को अपने गीत काव्य के रस में पगा कर दक्षिण भारतीय संगीत को पवित्र करने वाले महान संगीतकार संतों का जीवन परिचय हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल व तेलगू एवं कन्नड़ भाषा में दिया गया है। खास बात यह है कि इन तीनों संतों की मूर्तियों को लगवाने का ऐलान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने किया था जबकि इसके पहले तीर्थ क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था।