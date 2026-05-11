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निर्दोष है मेरा बेटा, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में गिरफ्तार राज सिंह की मां बोली

Ajay Singh संवाददाता, बलिया
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बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जिले के पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। जांच में जुटी पश्चिम बंगाल STF के सामने यूपी-बिहार के कुछ शूटरों के नाम सामने आए हैं। कोलकाता पुलिस ने बक्सर के 2 आरोपियों के साथ जिले के रहने वाले राज सिंह को भी गिरफ्तार किया है।

निर्दोष है मेरा बेटा, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में गिरफ्तार राज सिंह की मां बोली

UP News : पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार राज सिंह की मां जामवंती सिंह ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उनका बेटा कभी कोलकाता नहीं गया। उन्होंने मांग की कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके।

जामवंती सिंह के अनुसार, सात मई को राज बलिया से लखनऊ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। उसके साथ दोस्त मोनू सिंह, चालक ओमप्रकाश सिंह और एक फोटोग्राफर भी थे। उन्होंने बताया कि सभी लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। सात मई को सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने चले गए, जबकि वह स्वयं गेस्ट हाउस में रुकी रहीं। रात करीब 12 बजे सभी लोग वापस लौटे। इसके बाद आठ मई को सभी लोग अंबेडकर नगर स्थित एक मजार पर मत्था टेकने पहुंचे और वहीं रुक गए।

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अगले दिन अयोध्या पहुंचे। वहां सुबह करीब नौ बजे दर्शन करने के बाद एक ढाबे पर भोजन किया और फिर आगे के लिए रवाना हुए। इसी दौरान पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने पूरे दिन और पूरी रात सभी लोगों को थाने में रखा। रविवार सुबह करीब 10 बजे उन्हें राज से मिलवाया गया और कहा गया कि फ्लाइट से सभी को कोलकाता ले जाया जा रहा है। जामवंती सिंह का कहना है कि छह मई को राज बलिया में था, जहां उसने कपड़ों आदि की खरीदारी भी की थी। सात मई को सभी लखनऊ के लिए रवाना हुए थे।

आनंद नगर में मकान पर बंद है ताला, पड़ोसी मौन

बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जिले के पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। मामले की जांच में जुटी पश्चिम बंगाल एसटीएफ के सामने यूपी और बिहार के कुछ शूटरों के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने बक्सर के दो आरोपियों के साथ जिले के रहने वाले राज सिंह को भी गिरफ्तार किया है।मूल रूप से गड़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ऊ कुरेजी गांव निवासी राज सिंह की मां जामवंती सिंह डाकघर में कार्यरत हैं। परिवार शहर के आनंद नगर मोहल्ले में रहता है।

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दिव्यांग अंडा दुकानदार की हत्या में था आरोपी

राज पर करीब छह वर्ष पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वह करीब छह माह तक जेल में बंद रहा और फिलहाल जमानत पर बाहर था। गड़वार थाना क्षेत्र के निवासी दिव्यांग अजीत गुप्ता बहादुरपुर में अंडे की दुकान चलाते थे और आनंद नगर मोहल्ले में किराये के मकान में परिवार के साथ रहते थे। 13 अक्तूबर 2020 की रात भोजन करने के बाद वह ट्राइसाइकिल से दुकान पर सोने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में राज समेत दो लोगों के नाम सामने आने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव है आरोपी राज

गिरफ्तार राज सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव भी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नेताओं और पुलिसकर्मियों के साथ तस्वीरें मौजूद हैं। उसके नाम से अलग-अलग फेसबुक पेज भी संचालित होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वह नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पुलिस राज की गतिविधियों और नेटवर्क की विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी है। साथ ही गुप्तचर एजेंसियों को भी जिले में सक्रिय कर दिया गया है।

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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