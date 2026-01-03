नौवीं की छात्रा का अपहरण, 4 दिन बाद मुंबई ले जाने की कोशिश; ट्रेन रोककर बचाई गई लड़की

संक्षेप: छात्रा 31 दिसंबर को खेतों पर कूड़ा डालने गई थी। इसी दौरान गांव के ही दिलशाद ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण में दिलशाद ने साथी परवेज की बाइक का इस्तेमाल किया। कार्रवाई से बचने को परवेज ने अपनी बाइक के गुम होने की झूठी सूचना थाने में दर्ज करा दी। छात्रा के घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

यूपी के इटावा से चार दिन पहले अपहृत की गई कक्षा नौ की छात्रा को लेकर मुंबई जा रहे आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। इसके साथ ही छात्रा को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन को रुकवाकर की गई। इस पूरी कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज और रेलवे पुलिस की सतर्कता की अहम भूमिका रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ऊसराहार के एक गांव की रहने वाली छात्रा 31 दिसंबर को खेतों पर कूड़ा डालने गई थी। तभी गांव के ही दिलशाद ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण में दिलशाद ने साथी परवेज की बाइक का इस्तेमाल किया। उधर कार्रवाई से बचने को परवेज ने अपनी बाइक के गुम होने की झूठी सूचना थाने में दर्ज करा दी। छात्रा के घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उन्हें पता चला कि इटावा रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बाइक खड़ी है, जो अपहरण के समय इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद छात्रा के पिता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दिलशाद और परवेज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थानाध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की।

सबसे पहले इटावा रेलवे स्टेशन पर बरामद बाइक के आधार पर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 31 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे आरोपी छात्रा के साथ ग्वालियर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसपर आरोपी कोल्हापुर एक्सप्रेस में चढ़ते हुए नजर आया। इसके बाद भोपाल और बीना रेलवे स्टेशन को अलर्ट किया गया।