स्कूल बंक कर गांव के लड़के के साथ मंदिर जा रही नौंवी की छात्रा की एक्सीडेंट में मौत, भड़के लोग

आरोप है कि गांव का युवक स्कूल से लड़की को लेकर मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गया। हादसे में छात्रा की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग युवक के घर पहुंच गए। वहां पथराव कर दिया। इसके बाद लोगों ने पीपीगंज-जसवल मार्ग जाम कर दिया। एसपी नार्थ ने बताया कि आरोप की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के गोरखपुर में स्कूल बंक कर गांव के युवक के साथ बाइक से तरकुलहा मंदिर जा रही नौवीं की छात्रा की रामनगर कड़जहा में फोरलेन बाइपास पर हुए हादसे में मौत हो गई जबकि युवक घायल हो गया। मौत की खबर जैसे ही परिवारीजनों को हुई गांव में मातम के साथ तनाव बढ़ गया। छात्रा के घरवालों ने युवक के घर पर चढ़कर पथराव कर दिया। युवक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा कर शांत कराया। तनाव को देखते हुए गांव में एहतियातन फोर्स लगाई गई है।

पीपीगंज के एक गांव की किशोरी बापू इंटर कालेज में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोप है कि गांव का युवक सोमवार को स्कूल से उसे लेकर तरकुलहा मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गया। हादसे में छात्रा की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग युवक के घर पहुंच गए। वहां कहासुनी के बाद उसके घर पर पथराव कर दिया।

इसके बाद लोगों ने पीपीगंज-जसवल मार्ग जाम कर दिया। एसपी नार्थ ने बताया कि आरोप की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने का हवाला देकर 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से निकली थी उसने घर जाने के लिए एक प्रार्थनापत्र भी प्रधानाचार्य को दिया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।