स्कूल बंक कर गांव के लड़के के साथ मंदिर जा रही नौंवी की छात्रा की एक्सीडेंट में मौत, भड़के लोग

आरोप है कि गांव का युवक स्कूल से लड़की को लेकर मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गया। हादसे में छात्रा की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग युवक के घर पहुंच गए। वहां पथराव कर दिया। इसके बाद लोगों ने पीपीगंज-जसवल मार्ग जाम कर दिया। एसपी नार्थ ने बताया कि आरोप की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरTue, 9 Sep 2025 10:40 AM
यूपी के गोरखपुर में स्कूल बंक कर गांव के युवक के साथ बाइक से तरकुलहा मंदिर जा रही नौवीं की छात्रा की रामनगर कड़जहा में फोरलेन बाइपास पर हुए हादसे में मौत हो गई जबकि युवक घायल हो गया। मौत की खबर जैसे ही परिवारीजनों को हुई गांव में मातम के साथ तनाव बढ़ गया। छात्रा के घरवालों ने युवक के घर पर चढ़कर पथराव कर दिया। युवक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा कर शांत कराया। तनाव को देखते हुए गांव में एहतियातन फोर्स लगाई गई है।

पीपीगंज के एक गांव की किशोरी बापू इंटर कालेज में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोप है कि गांव का युवक सोमवार को स्कूल से उसे लेकर तरकुलहा मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गया। हादसे में छात्रा की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग युवक के घर पहुंच गए। वहां कहासुनी के बाद उसके घर पर पथराव कर दिया।

इसके बाद लोगों ने पीपीगंज-जसवल मार्ग जाम कर दिया। एसपी नार्थ ने बताया कि आरोप की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने का हवाला देकर 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से निकली थी उसने घर जाने के लिए एक प्रार्थनापत्र भी प्रधानाचार्य को दिया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

तीन घंटे तक मान मनौव्वल के बाद छात्रा का अन्तिम संस्कार

पोस्टमार्टम के बाद छात्रा का शव लेकर परिवारीजन पीपीगंज के सिसई घाट पर पहुंचे और युवक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से मना कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिये मौके पर पीपीगंज,सहजनवा, कैम्पियरगंज और खोराबार समेत आधा दर्जन थानों की फोर्स के मौके पहुंच कर समझाने का प्रयास करने लगी। हंगामे की सूचना पर एसपी नार्थ और एसडीएम कैम्पियरगंज भी मौके पहुंच गए। तीन घण्टे प्रयास के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए।

