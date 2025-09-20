Nine years later court delivered its verdict culpable homicide case with nine people sentenced to 10 years each गैर इरादतन हत्या में नौ साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, नौ लोगों को 10-10 साल की सजा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बांदा में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने नौ साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने नौ दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। 

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, बांदाSat, 20 Sep 2025 06:47 PM
यूपी के बांदा में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने नौ साल बाद फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने नौ दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सभी पर 8500-8500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी सुभराती पुत्र अतुल शेख ने गिरवां थाने मे 31 अक्टूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बताया था कि दोपहर को वीरेंद्र यादव, नंदन यादव, पप्पू कुशवाहा उसके घर आए और उसके भाई बफाती उर्फ नागा को बातचीत के लिए बुलाया। बात करते-करते कुछ दूर चले गए। शाम को घर के पास पहुंचे तो रामभवन व जयकरन यादव, नेता यादव, लाला, शिवभवन, नंदू चार-पांच लोगों के साथ घात लगाकर बैठे थे। अचानक सभी लोगों ने बंदूक की बटों व डंडों से पीटना शुरू कर दिया।

भाई बफाती के सिर पर गंभीर चोटें आईं थीं। स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे नाजुक हालत में कानपुर रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान तीन नवंबर को मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी के विरुद्व 14 जुलाई 2017 को आरोप पत्र बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी नौ दोषियों को सजा सुनाई।

