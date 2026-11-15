युवती की गोद भराई के नौ दिन पहले परिवार में मचा कोहराम, एक झटके में उजड़ गईं तीन जिंदगियां

सीतापुर में रविवार को हुए हादसे ने परिवार में कोहराम मचा है। इस हादसे में भाई-बहन समेत तीन की मौत हो गई। जिस युवती की मौत हुई है, उसकी नौ दिन बाद ही सगाई थी। रिंग सेरेमनी से पहले ही परिवार में मातम पसर गया।

सीतापुर, हिन्दुस्तान संवाद। सीतापुर जिले के देवपालपुर गांव में तीन सगे भाई-बहनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हादसे में जान गंवाने वाली बड़ी बेटी पूजा की गोद भराई की रस्म 25 नवंबर को होनी थी। घर में इस खुशी की तैयारियां चल रही थीं। पिता तुकाराम को उम्मीद थी कि बेटी के जीवन में नई खुशियां आएंगी, लेकिन किसे पता था कि घर लौट रहे दो बेटियों और बेटे की जिंदगी रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। तंबौर-लहरपुर मार्ग पर हुए हादसे ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं।

तुकाराम ने बताया कि पूजा की गोद भराई का कार्यक्रम 25 नवंबर को तय था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूजा अपने भाई यशपाल और बहन गायत्री के साथ गांव लौट रही थी। तीनों हरियाणा से बस से तड़के लहरपुर पहुंचे। वहां से तंबौर जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला तो ई-रिक्शा से मतुवा चौराहे के लिए निकल पड़े। रास्ते में यशपाल ने फोन कर छोटे भाई गुलशन को दो बाइक लेकर मतुवा चौराहे बुलाया। वहां पहुंचने पर एक बाइक पर परिवार के दो लड़के सवार हुए, जबकि दूसरी बाइक पर यशपाल अपनी दोनों बहनों पूजा और गायत्री को बैठाकर चल पड़ा। इसी दौरान रिहार चौराहे के पास घने कोहरे में ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को कुचल दिया। हादसे में तीनों भाई-बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस घर में बेटी की गोद भराई की तैयारियां होनी थीं, वहां अब तीन बच्चों की मौत से मातम पसरा है।

हरियाणा की फैक्ट्री में काम करता था पूरा परिवार तंबौर। तुकाराम का परिवार हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करता था। तुकाराम के साथ पूजा, यशपाल और गायत्री भी फैक्ट्री में काम करते थे। दीपावली पर तीनों भाई-बहन गांव लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। रविवार को एक साथ दो बेटियों और एक बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां गीता देवी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। तुकाराम की छह संतानें थीं। इनमें पूजा (22), यशपाल (20), गायत्री (18), गुलशन (16), उमा (12) और रमा (7) शामिल हैं। तीन बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक साथ तीन भाई-बहनों को खोने से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

बेटी की शादी के सपने रह गए अधूरे जिस बेटी के हाथ पीले करने के सपने पिता ने संजो रखे थे, उसकी मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे में जान गंवाने वाली पूजा (22) की शादी के लिए पिता तुकाराम रिश्ता तलाश रहे थे। गांव वालों के मुताबिक, इसी सप्ताह कुछ लोग पूजा को देखने आने वाले थे। परिवार को उसके नए जीवन की शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन हादसे ने सारे सपने तोड़ दिए। दीपावली पर पूजा अपने भाई यशपाल और बहन गायत्री के साथ घर लौट रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि तीनों के आने से घर में खुशियां लौटेंगी, लेकिन घने कोहरे में हुए हादसे ने सब कुछ छीन लिया।