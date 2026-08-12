यूपी के इस पूर्व विधायक की 9 कंपनियां आई सामने, NRHM घोटाले में विजिलेंस का कसा शिकंजा
जांच में पता चला है कि पूर्व विधायक के पिता की फर्म आरपी ग्रुप आफ कंस्ट्रक्शन के अलावा अन्य रिश्तेदारों के नाम पंजीकृत हिंदुस्तान ड्रग्स, श्रष्टि इंटरप्राइजेज, लखनऊ मेडिकल, चित्रांश कंस्ट्रक्शन, यूपी मेडिकल सप्लायर, राशि इंटरप्राइजेज को 3 जिलों में कई काम दिए गए।
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह की नौ कंपनियां सामने आई हैं, जिन्हें बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में 18 करोड़ रुपये से अधिक के काम दिए गए थे, जिनमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। विजिलेंस जांच में सामने आया है कि कई काम हुए भी नहीं और पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह कार्य स्टेट बजट के तहत आवंटित किए गए थे। विजिलेंस एनआरएचएम की विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्व विधायक की फर्मों को सौंपे गए कार्यों का ब्योरा अभी जुटा रही है।
विजिलेंस मामले में जल्द नामजद आरोपी दो तत्कालीन सीएमओ को दोबारा पूछताछ के लिए तलब करेगी। जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के पिता आरपी श्रीवास्तव की फर्म आरपी ग्रुप आफ कंस्ट्रक्शन के अलावा अन्य रिश्तेदारों के नाम पंजीकृत हिंदुस्तान ड्रग्स, श्रष्टि इंटरप्राइजेज, लखनऊ मेडिकल, चित्रांश कंस्ट्रक्शन, यूपी मेडिकल सप्लायर, राशि इंटरप्राइजेज को तीन जिलों में कई काम दिए गए।
सामान की सप्लाई केवल कागजों में की गई
जांच में सामने आया है कि इन फर्मों को कई काम बिना टेंडर के भी दिए गए। कुछ काम ऐसे भी थे, जिनमें वर्क आर्डर बाद में जारी हुआ और पेमेंट पहले ही हो गया। कंपनी ने अलमारी, कुर्सी समेत अन्य सामान की सप्लाई केवल कागजों में की और उसका भुगतान हो गया। विजिलेंस तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती के अलावा गोंडा में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीच एनआरएचएम के तहत आवंटित कार्यों की जांच कर रही है।
विजिलेंस ने इस साल जून महीने में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी बहराइच की पयागपुर सीट से विधायक रहे मुकेश श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल के दौरान आय से 67 लाख रुपये अधिक जुटाए थे। पूर्व विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लखनऊ के उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान थाने में केस दर्ज है। उन्हें धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व विधायक के भाई की पत्नी के खिलाफ भी दर्ज किया था केस
बलरामपुर में हुए स्वास्थ्य घोटाले को लेकर पिछले महीने यानी जुलाई 2026 में विजिलेंस ने पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के क्लर्क भाई अजय श्रीवास्तव की पत्नी सविता श्रीवास्तव के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। विजिलेंस मुकेश श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव से जुड़ी फर्मों की जांच कर रही है। आरोप है कि इन फर्मों के जरिए करोड़ों रुपयों की वित्तीय अनियमितता की गई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें