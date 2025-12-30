नए साल के जश्न पर नाइट विजन कैमरों और ड्रोन से होगी निगरानी, ऐसा करने पर होगी सख्त कार्रवाई

संक्षेप: नए साल के जश्न पर नाइट विजन कैमरों और ड्रोन से निगरानी होगी। नए साल के जश्न पर हुड़दंगियों और स्टंट करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

31 दिंसबर और एक जनवरी को नए साल के जश्न पर हुड़दंगियों और स्टंट करने वाले वाहन चालकों की पुलिस इस बार ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से निगरानी करेगी। जिकजैक कर बाइक और कार से फर्राटा भरकर अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा करने वालों की भी पुलिस इसी प्रकार से निगरानी करेगी।

लखनऊ में पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित के मुताबिक इन दो दिनों में फर्राटा भरते वाहन चलाने वालों के कारण 70-80 हादसे होते हैं। लोगों की जान तक चली जाती है। किसी का नया साल खराब न हो इस लिए हुड़दंगियों और स्टंट करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसे वाहन को सीज कर पुलिस चालकों की गिरफ्तारी करेगी। शहर के प्रमुख 50 स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। सभी थानों के अलावा ट्रैफिक पुलिस समेत 150 ब्रीथ एनेलाइजर हैं। ब्रीथ एनेलाइजर से जगह-जगह पुलिस नशे में वाहन चलाने वालों की चेकिंग करेगी। नशे में मिलने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शहर के प्रमुख स्थलों पर चला चेकिंग अभियान नए साल के जश्न की पूर्व संध्या पर एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने क्षेत्र में बीडीएस टीम और डाग स्क्वायड के साथ चेकिंग अभियान चलाया। मल्टीलेवल पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसीपी विभूतिखंड विनय कुमार द्विवेदी ने कमता बस अड्डे पर, समिट बिल्डिंग के पास, शापिंग माल और अन्य प्रमुख स्थलों पर गश्त कर चेकिगं कराई। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा, एसीपी गोसाईगंज, एसीपी अलीगंज सय्यद अरीब अहमद व सभी जोनों में बाजारों और सावर्जनिक स्थलों पर पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने चेकिंग की। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इन स्थलों पर पुलिस की रहेगी सख्ती, फरार्टा भरने वालों पर नजर लोहिया पथ, 1090 चौराहा, चिरैया झील रोड, जी-20 रोड, जनेश्वर मिश्र पार्क रोड, सहारा पुल, हजरतगंज चौराहा, परिवर्तन चौक, शहीद स्मारक रोड, दुबग्गा, आईआईएम रोड, आईटी चौराहा, रिंग रोड, पालीटेक्निक चौराहा, महानगर चौराहा, उतरेटिया शहीदपथ अंडर पास, बंगला बाजार, वीआईपी रोड, पावर हाउस चौराहा, कपूरथला, पुरनिया, विभूतिखंड समिट बिल्डिंग के आस पास व अन्य प्रमुख स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

सभी थाने अलर्ट, एक हजार अतिरिक्त पुलिस बल पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित ने बताया कि हुड़दंग रोकने के लिए सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है।

-31 दिसम्बर और एक जनवरी को कार और बाइक से स्टंट और जिकजैक करने वालों के कारण सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं।

-यह अपने साथ ही दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। हर साल 50 से अधिक हादसे इन दो दिनों में होते हैं।

-इन पर लगाम कसने के लिए इस बार पुलिस ड्रोन और नाइट विजन सीसी कैमरों से निगरानी कर तत्काल कार्रवाई करेगी।

-1090 चौराहा, लोहियापथ, जी 20, मरीन ड्राइव, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, समता मूलक समेत 50 स्थलों पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं।

-नशे में वाहन चलाने वालों की ब्रीथ एनेलाइजर से चेकिंग की जाएगी।

-हादसों के लिहाज से संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। यहां रेट्रो रिफ्लेक्टर रूल के साथ पुलिस कर्मी ड्यूटी करेंगे।