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UP Weather: यूपी के कई जिलों में सुबह होते ही रात, तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी छूमंतर

May 04, 2026 11:21 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ समेत बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच में तेज आंधी-बारिश से सुबह ही अंधेरा छा गया। ओलावृष्टि, बिजली गुल और जलभराव से जनजीवन प्रभावित, लोगों को भारी परेशानी हुई।

UP Weather: यूपी के कई जिलों में सुबह होते ही रात, तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी छूमंतर

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी-बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में सुबह 9 बजते ही अंधेरा हो गया। बाराबंकी में सुबह आसमान में घने काले बादल छा गए और कुछ ही देर में दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी। कड़कती बिजली से लोग सहम उठे, जबकि कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

गोंडा में दिन में अंधेरा, आंधी के साथ बारिश

इसी तरह गोंडा और करनैलगंज क्षेत्र में भी तेज आंधी-पानी ने भारी तबाही मचाई। बाजारों में अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। शादी-विवाह के सीजन के बीच आई इस आंधी ने आयोजनों की तैयारियों को भी नुकसान पहुंचाया। टेंट और शामियाने तेज हवाओं में उड़ गए, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई।

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श्रावस्ती और बहराइच में भी बदला मौसम

श्रावस्ती में सुबह धूप निकलने के बाद अचानक मौसम बदल गया। घने बादलों के साथ तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे बिजली गुल हो गई और लोगों को मई की गर्मी में ठंडक का एहसास हुआ। वहीं बहराइच में मूसलाधार बारिश से शहर और कस्बों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं अयोध्या में भी काले बादल छाए हैं। झमाझम बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं।

बरेली-बदायूं में बारिश से कई जगह गिरे पेड़

बरेली में तेज बारिश से स्कूल जलमग्न हो गए, कक्षाओं तक पानी भर गया और बच्चों की उपस्थिति घट गई। छुट्टी की मांग के बावजूद प्रशासन ने आदेश नहीं दिया। वहीं बदायूं में आंधी-बारिश से हाईवे पर पेड़ गिरने से जाम लग गया। पुलिस ने पेड़ हटाकर यातायात बहाल कराया। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से दीवारें क्षतिग्रस्त हुईं, एक मोर की मौत हो गई, जबकि लोग बाल-बाल बचे।

सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की

यूपी में बदले मौसम के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी सतर्क रहें। खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न जाएं। बच्चों को घर के अंदर ही रखें। किसानों से अपील है कि वे अपनी फसलों और पशुओं का ख्याल रखें। जिलाधिकारियों, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में रहें।

64 जिलों में बारिश का अलर्ट

लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव में भी बारिश हो रही है। कानपुर समेत 10 जिलों बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज 64 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होंगी। चार से सात मई के बीच 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ओले गिरेंगे। फिलहाल एक सप्ताह तक लू चलने के आसार नहीं हैं

sandeep

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