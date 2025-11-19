नाइजीरियाई छात्र के फर्जीवाड़ा से हड़कंप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार; कई एजेंसियां पहुंचीं

संक्षेप: फर्जीवाड़े का मामला खुलने के बाद पुलिस ने यूसुफ से पूछताछ की तो उसने बताया कि दक्षिणी सूडान निवासी अयूब अली ने इस फर्जीवाड़े में उसकी मदद की है। अयूब अली लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर यूसुफ बाला मुस्तफा को हिरासत में ले लिया है।

यूपी के बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे नाइजीरिया के छात्र ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए पंजाब में पढ़ रहे दक्षिणी सूडान के युवक की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपलोड कर दिए। मामला पकड़ में आने पर दोनों के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने नाइजीरिया के छात्र को एक अन्य साथी समेत हिरासत में लिया है। दूसरे छात्र का लैपटॉप भी जब्त किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। नाइजीरियाई छात्र के फर्जीवाड़े का मामला खुलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी पर लखनऊ से विदेश विभाग और आईबी समेत अन्य खुफिया एजेंसियां यूसुफ व उसके साथी से पूछताछ के लिए बारादरी थाने पहुंचीं। पुलिस ने उनके लैपटॉप व मोबाइल भी कब्जे में ले लिए हैं। उनकी भी जांच की जा रही है।

बारादरी थाने में यह रिपोर्ट रुहेलखंड चौकी इंचार्ज मनीष भारद्वाज ने नाइजीरिया के छात्र यूसुफ बाला मुस्तफा और दक्षिणी सूडान के छात्र अयूब अली के खिलाफ दर्ज कराई है। चौकी इंचार्ज के मुताबिक नाइजीरियाई छात्र युसूफ बाला मुस्तफा 19 जनवरी 2025 को छात्र वीजा पर भारत आया और पंजाब के लुधियाना स्थित सिटी यूनिवर्सिटी में 31 जनवरी को बीसीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। उसने 19 जुलाई को रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बीएएचएम प्रथम वर्ष में दाखिला कराया। उसका वीजा 23 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2025 तक वैध है, जिसे बढ़ाने के लिए उसने आवेदन किया तो गोपनीय जांच की गई।

पूछताछ के बाद साथी समेत हिरासत में लिया फर्जीवाड़े का मामला खुलने के बाद पुलिस ने यूसुफ से पूछताछ की तो उसने बताया कि दक्षिणी सूडान निवासी अयूब अली ने इस फर्जीवाड़े में उसकी मदद की है, जो लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर यूसुफ बाला मुस्तफा को हिरासत में ले लिया है। उसके साथ ही रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से नाइजीरिया के एक अन्य छात्र को हिरासत में लिया गया है। इसी छात्र के लैपटॉप से यूसुफ ने फर्जीवाड़ा किया था। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले की सघनता से जांच कर रही।

गोपनीय जांच में खुला फर्जीवाड़ा गोपनीय जांच में सामने आया कि यूसुफ ने जब सिटी यूनिवर्सिटी से रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो नियमानुसार उसे अृमतसर एफआरआरओ (फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) से पंजीकरण/ अनुमोदन प्रमाणपत्र लेना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने वीजा विस्तार के लिए आवेदन किया तो इससे संबंधित फर्जी दस्तावेज अपलोड कर दिया, लुधियाना से 11 फरवरी 2025 को जारी होना दिखाया गया था। इसे देखने से प्रतीत होता है कि उसमें सर्विस नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स और अन्य रिकॉर्ड परिवर्तित किया गया है।