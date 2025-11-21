जंगल में युवक संग आपत्तिजनक हालत में थी भतीजी, बुआ ने पकड़ा को प्रधान की बैठक में लगाई फांसी

संक्षेप: मेरठ में एक लड़की जंगल में अपने युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। लड़की की बुआ ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद बुआ दोनों को लेकर प्रधान की बैठक में पहुंची, जहां भतीजी ने फांसी लगाकर जान दे दी।

मेरठ जिले के खरखौदा क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव निवासी 15 साल की किशोरी ने ग्राम प्रधान के मकान की बैठक में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से कुछ देर पहले ही बुआ ने भतीजी को जंगल में एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद बुआ अपनी भतीजी और प्रेमी युवक को लेकर प्रधान के घर पहुंची थी। इसी बीच किशोरी ने बैठक में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 19 साल के युवक का गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार को किशोरी, युवक से मिलने जंगल में पहुंची थी। इस बीच किशोरी की बुआ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद किशोरी की बुआ किशोरी और युवक दोनों को लेकर प्रधान के घर पहुंची और दोनों को समझाने की बात रखी थी।

बातचीत के दौरान किशोरी, प्रधान के मकान की बाहर बैठक में आ गई और खूंटी से फंदा लगाकर जान दे दी। इसी दौरान ग्राम प्रधान के यहां किसी काम से पहुंचे व्यक्ति ने बैठक में देखा तो किशोरी फंदे पर लटकी मिली। किशोरी तब तक दम तोड़ चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजपाल सिंह का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है।