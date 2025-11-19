बरेली में निदा खान के घर में घुसा हमलावर, चाकू से ताबड़तोड़ किया हमला
संक्षेप: बरेली में निदा खान पर रात में उनके घर में घुसकर एक बदमाश ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं, ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। निदा खान ने इसका फुटेज पुलिस को सौपते हुए कार्रवाई की मांग की है।
यूपी के बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के शाहदाना में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब निदा खान के घर में एक बदमाश घुसकर उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर गया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। आरोपी काले बैग के साथ घर में घुसा और अंदर मौजूद परिवार को धमकाते हुए सीधे निदा खान की ओर बढ़ा। परिजनों के मुताबिक, बदमाश ने पहले डराने-धमकाने की कोशिश की, इसके बाद बैग से चाकू निकालकर निदा खान पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के दौरान घर में अफरा-तफरी मच गई। किसी तरह परिवार के लोगों ने आरोपी को दूर किया और घटना की सूचना पुलिस को दी।
शिकायती पत्र में शाहदाना की निदा खान ने बताया कि वह बीते सोमवार को लखनऊ गई थीं। अगले दिन मंगलवार को वह वापस आ गईं। रात करीब 9 बजे काले कपड़े पहने और कंधे पर बैग लटकाए एक युवक जबरन उनके घर में घुस गया और जीना चढ़कर ऊपर चला गया। वह निदा के बारे में पूछताछ करने लगा। जब निदा और वहां मौजूद लोगों ने उसका विरोध किया तो वह भड़क गया। अचानक उसने बैग से चाकू निकाल लिया और निदा को मारने दौड़ा।
निदा के भाई और घरवालों ने किसी तरह उसे रोका। यह देख हमलावर वहां से भाग निकला। निदा खान का कहना है कि घटना के बाद से उनका परिवार दहशत में हैं। निदा ने बताया कि उनका निकाह आला हजरत दरगाह खानदान के शिरान रजा से हुआ था और उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। उनको पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी इसकी शिकायत की है। अधिकारियों ने मामले की जांच का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि निदा खान आला हजरत दरगाह खानदान की बहू रह चुकी हैं और पति शिरान रजा से उनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। शिरान रजा, बरेली बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के भाई हैं। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है।