शारदीय नवरात्र विशेष: नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मन्दिर का 108 शक्तिपीठों में है दूसरा स्थान

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य में आदिशक्ति लिंगधारिणी मां ललिता देवी का एक जाग्रत मंदिर है, जो 108 शक्तिपीठों में दूसरे स्थान पर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहां माता सती का हृदय गिरा था

भारत भूमि में सनातन धर्म के ऐसे विशेष धार्मिक स्थान हैं जहां की महिमा सुनकर आस्थावान व्यक्ति खींचे चले आते हैं। ऐसा ही एक स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, जिसे तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। यहां पर आदिशक्ति लिंगधारिणी मां ललिता देवी के नाम से एक जाग्रत स्थल (मंदिर) है, जो 108 शक्तिपीठों में शामिल है।

त्रिपुरसुंदरी, राजराजेश्वरी, श्रीमाता, श्रीमतसिंहासनेश्वरी जैसे अनेक पावन नामों से विख्यात मां ललिता देवी की पूरे भारत में बड़ी महिमा है। पुराणों में इनका वर्णन लिंग्धारिणी के नाम से आता है किंतु अब यह मंदिर ललिता देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान की महिमा के बारे में कई पुराणों में लेख मिलता है। देवी कवच में माता ललिता को हृदय की रक्षा करने वाली शक्ति कहा गया है। इसलिए इनके दर्शन और ध्यान करने से हृदय की पीड़ा शांत होती है। यहां हर महीने की अमावस्या पर मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में शीश झुकाते हैं। इसके अलावा वासंतिक और शारदीय नवरात्रि, पूर्णिमा और अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिर में सैकड़ों भक्तजन ललिता सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच का पाठ कर माता की आराधना करते हैं।

धर्मग्रंथों में मां ललिता का वर्णन

ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी एवं कालीपीठ के पीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री ने बताया कि पुराणों में नैमिषारण्य में लिंगधारिणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब यह ललिता देवी के नाम से विख्यात है। देवी भागवत में भी श्लोक है कि ‘वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषेलिंग धारिणी, प्रयागे ललिता देवी कामुका गंध मादने’ एवं ललिता सहस्त्रनाम के अनुसार ‘आदिशक्ति रमेयात्मा परमा पावनाकृति, अनेककोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहः’ अर्थात आदिशक्ति मां ललिता परम पावन आकृति के रूप में सबकी आत्मा में रमने वाली शक्ति है। देवी ने अपने दिव्य श्रीविग्रह से करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया है। एक आख्यान के अनुसार नैमिषारण्य में मां ललिता देवी सृष्टि के निर्माण से ही निवास कर रही हैं एवं इस पुण्यभूमि पर मां ने तप किया है।

108 शक्तिपीठों में दूसरा स्थान