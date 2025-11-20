Hindustan Hindi News
डॉ. शाहीन को लखनऊ और कानपुर लाएगी एनआईए, दिल्ली विस्फोट से जुड़े कई और राज खुलेंगे

संक्षेप:

दिल्ली विस्फोट से जुड़े कई और राज खोलने के लिए डॉ. शाहीन अंसारी को एनआईए जल्दी ही लखनऊ और कानपुर लेकर जा सकती है। यह पता करने की कोशिश होगी कि इन दोनों शहरों में किस मकसद से गई थी और किन-किन लोगों से मिली थी।

Thu, 20 Nov 2025 09:16 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एनआईए दिल्ली विस्फोट से जुड़े कई और राज पता करने के लिए डा. शाहीन अंसारी को जल्दी ही लखनऊ और कानपुर लेकर जा सकती है। एनआईए यह पता करने का प्रयास करेगी कि उसने इन दोनों शहरों में किस मकसद से गई थी और किन-किन लोगों से मिली थी। एनआईए ने गुरुवार को शाहीन, आदिल, मुजम्मिल समेत चार लोगों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।

डा. शाहीन दिल्ली विस्फोट से पहले लखनऊ और कानपुर गई थी। दो महीने पहले वह लखनऊ में अपने भाई डा. परवेज व कुछ और लोगों से मिली थी। उसके मददगार भी उससे यहीं मिले थे। इनके साथ वह कानपुर भी कई थी। यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर की जांच में इस तरह की जानकारी मिलने पर एनआईए अब इससे जुड़े अनसुलझे सवालों का जवाब पाने का प्रयास करेगी। इसलिए ही वह डा. शाहीन को लखनऊ व कानपुर ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि एनआईडी शाहीन का उसके घर वालों के अलावा अन्य लोगों से आमना-सामना भी करा सकती है।

डा. शाहीन से जुड़े कई सवालों का अभी पूरी तरह से जवाब नहीं मिल सका है। यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस चार दिन लखनऊ और कानपुर गई, लेकिन कई राज अभी भी नहीं खुल सके हैं। अनसुलझे सवालों का जवाब पता करना एनआईए के लिए चुनौती भी है। यही वजह है कि एनआईए कई तथ्य और अब तक की पड़ताल में दूसरी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

लखनऊ से सहारनपुर तक 200 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर

दिल्ली विस्फोट के बाद सैकड़ों मोबाइल नंबरों में 200 से अधिक ऐसे नंबर चिह्नित किए गए हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा है। इन सभी को सर्विलांस पर लेकर पड़ताल की जा रही है। इनमें कई नंबर लखनऊ, सहारनपुर और फरीदाबाद के डाक्टरों के भी है। डा. शाहीन अंसारी, इसका भाई डा. परवेज, डा. आदिल समेत लखनऊ व कानपुर के डाक्टरों से लम्बी पूछताछ के बाद इन नम्बरों को चिह्नित किया गया है।

