यूपी में आधी रात से ऐक्शन में NIA, पेट्रोल पंप मालिक के कई ठिकानों पर छापे

संक्षेप: एनआईए की टीम ने कारोबारी के घर, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच की। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के इलाकों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारी अभी किसी भी पहलू पर आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। छापेमारी देर रात से लगातार जारी है।

NIA Raid in Uttar Pradesh: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार देर रात यूपी के औरैया में बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप और एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक कारोबारी के आवास समेत उनके सभी प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। एनआईए की कार्रवाई आधी रात के बाद गोपनीय तरीके से शुरू की गई, जिसमें करीब 15 टीमें शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर तरफ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। इन टीमों ने कारोबारी के घर, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच की। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारी अभी किसी भी पहलू पर आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं, जबकि छापेमारी देर रात से लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही जानकारी साझा की जाएगी।