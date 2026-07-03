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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचआई का बड़ा ऐक्शन, 2 सस्पेंड

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के शामली में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचआई का बड़ा ऐक्शन लिया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। 

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचआई का बड़ा ऐक्शन, 2 सस्पेंड

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के मॉनसून की पहली बारिश में ही धंसने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अपने साइट इंजीनियर आलोक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उन्हें डिबार कर दिया है। साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार एनएचएआई के परियोजना निदेशक, निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी अथॉरिटी इंजीनियर और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदार कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मंगलवार में हुई मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही करीब 12 हजार करोड़ की लागत से बना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (इकोनॉमिक कॉरिडोर) की सड़क मुजफ्फरनगर के खेड़ा मस्तान और डूंगर के बीच धंस गई थी। इसके साथ ही कई स्थानों पर दरारें भी आ गई थीं। सड़क धंसने से से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। धंसी सड़क की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जानकारी होने पर एनएचएआई ने विशेषज्ञों की टीम से इसकी जांच कराते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की।।

एनएचएआई ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि परियोजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह, निर्माण कार्य की निगरानी कर रही कंसल्टेंसी एजेंसी अथॉरिटी इंजीनियर और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर का काम देख रहे कुलदीप राजदान और ठेकेदार कंपनी के परियोजना प्रबंधक नागेंद्र पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एनएचएआई के साइट इंजीनियर आलोक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही डिबार कर दिया गया है। दिल्ली मुख्यालय ने ठेकेदार को भविष्य की परियोजनाओं से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने कहा कि जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी।

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पीडी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपना जवाब उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि भारी वर्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर जलभराव और क्रॉस-ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह चालू न हो पाने के कारण सड़क धंसी। क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत कर यातायात सामान्य करा दिया गया है।

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पहली बारिश में खुली गुणवत्ता की पोल

करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने एक्सप्रेसवे पर मानसून की पहली बारिश के बाद ही सड़क धंसने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने परियोजना की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि एनएचएआई ने गुरुवार को कहा था कि स्थानीय लोगों के विरोध और जमीन विवाद के चलते वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था निर्धारित मापदंड़ों के अनुसार अभी नहीं हो पाई है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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