दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचआई का बड़ा ऐक्शन, 2 सस्पेंड

यूपी के शामली में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे धंसने पर एनएचआई का बड़ा ऐक्शन लिया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के मॉनसून की पहली बारिश में ही धंसने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अपने साइट इंजीनियर आलोक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उन्हें डिबार कर दिया है। साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार एनएचएआई के परियोजना निदेशक, निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी अथॉरिटी इंजीनियर और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदार कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मंगलवार में हुई मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही करीब 12 हजार करोड़ की लागत से बना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (इकोनॉमिक कॉरिडोर) की सड़क मुजफ्फरनगर के खेड़ा मस्तान और डूंगर के बीच धंस गई थी। इसके साथ ही कई स्थानों पर दरारें भी आ गई थीं। सड़क धंसने से से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। धंसी सड़क की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जानकारी होने पर एनएचएआई ने विशेषज्ञों की टीम से इसकी जांच कराते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की।।

एनएचएआई ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि परियोजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह, निर्माण कार्य की निगरानी कर रही कंसल्टेंसी एजेंसी अथॉरिटी इंजीनियर और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर का काम देख रहे कुलदीप राजदान और ठेकेदार कंपनी के परियोजना प्रबंधक नागेंद्र पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एनएचएआई के साइट इंजीनियर आलोक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही डिबार कर दिया गया है। दिल्ली मुख्यालय ने ठेकेदार को भविष्य की परियोजनाओं से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने कहा कि जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी।

पीडी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपना जवाब उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि भारी वर्षा के दौरान स्थानीय स्तर पर जलभराव और क्रॉस-ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह चालू न हो पाने के कारण सड़क धंसी। क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत कर यातायात सामान्य करा दिया गया है।