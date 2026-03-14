बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर लगा अड़ंगा, NHI ने रोकवाया निर्माण कार्य

यूपी में बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर अड़ंगा लग गया है। एनएचआई ने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम रोकवा दिया है।पहले ही वन विभाग की वजह से पुल निर्माण कार्य सुस्त था।

यूपी के बाराबंकी जिले में रामनगर क्षेत्र के चौकाघाट क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे पुल पर एनएचआई ने अड़ंगा डाल दिया है। पहले ही वन विभाग की वजह से पुल निर्माण कार्य सुस्त था, अब एनएचआई की वजह से कार्य बंद हो गया है। इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के शुरू हो जाने इस रूट से आने-जाने वाले लोगों की राहत की आस जग थी कि उनका सफर और आसान हो जाएगा।

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बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकाघाट रेलवे स्टेशन के पास बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शनिवार को रोक दिया गया। लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा यह पुल बनाया जा रहा है। जिसका ठेका बीकेजी कंपनी चंडीगढ़ को दिया गया है। उसने काम शुरू कर कई कोठियों का फाउंडेशन बना दिया है, बाकी वन विभाग की एनओसी के इंतजार में कार्य धीमा था। शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने पंहुच कर प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि एनएचआई फोर लेन सड़क बनाएगा। उसकी तीस मीटर सीमा में काम न करें। उच्च अफसरों से वार्ता कर ही आगे काम बढ़ाएं। इसी के बाद उन्होंने अपनी सीमा में पत्थर गड़वा दिया। मजबूरन कार्यदाई फर्म को काम बंद करना पड़ा ।