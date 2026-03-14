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बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर लगा अड़ंगा, NHI ने रोकवाया निर्माण कार्य

Mar 14, 2026 08:47 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर अड़ंगा लग गया है। एनएचआई ने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम रोकवा दिया है।पहले ही वन विभाग की वजह से पुल निर्माण कार्य सुस्त था।

बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर लगा अड़ंगा, NHI ने रोकवाया निर्माण कार्य

यूपी के बाराबंकी जिले में रामनगर क्षेत्र के चौकाघाट क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे पुल पर एनएचआई ने अड़ंगा डाल दिया है। पहले ही वन विभाग की वजह से पुल निर्माण कार्य सुस्त था, अब एनएचआई की वजह से कार्य बंद हो गया है। इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के शुरू हो जाने इस रूट से आने-जाने वाले लोगों की राहत की आस जग थी कि उनका सफर और आसान हो जाएगा।

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बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकाघाट रेलवे स्टेशन के पास बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शनिवार को रोक दिया गया। लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा यह पुल बनाया जा रहा है। जिसका ठेका बीकेजी कंपनी चंडीगढ़ को दिया गया है। उसने काम शुरू कर कई कोठियों का फाउंडेशन बना दिया है, बाकी वन विभाग की एनओसी के इंतजार में कार्य धीमा था। शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने पंहुच कर प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि एनएचआई फोर लेन सड़क बनाएगा। उसकी तीस मीटर सीमा में काम न करें। उच्च अफसरों से वार्ता कर ही आगे काम बढ़ाएं। इसी के बाद उन्होंने अपनी सीमा में पत्थर गड़वा दिया। मजबूरन कार्यदाई फर्म को काम बंद करना पड़ा ।

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अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा: प्रोजेक्ट मैनेजर

चौकाघाट चेक पोस्ट के पास बीकेजी कंपनी के इंजीनियर नरेंद्र और सुपरवाइजर एस के चौधरी को जब सूचना मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वहां रखी आवश्यक निर्माण सामग्री को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की प्रोजेक्ट मैनेजर पूंजा श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की जानकारी संबंधित उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जिसके बाद ही आगे का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इस ओवरब्रिज के अब तक कुल सात पियर बन चुके हैं। फिलहाल, निर्माण कार्य विभागीय निर्देश मिलने तक बंद रहेगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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