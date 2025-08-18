सैनिक की पिटाई के बाद एक्शन में NHAI, टोल प्लाजा पर 20 लाख जुर्माना, एजेंसी होगी ब्लैक लिस्ट

मेरठ-करनाल हाईवे पर टोल प्लाजा पर सैनिक की पिटाई के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) भी सख्त हो गया है। टोल प्लाजा पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने भी जमकर हंगामा किया।

मेरठ-करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर फौजी के साथ मारपीट के मामले को एनएचएआई ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर एनएचएआई ने टोल ठेकेदार मैसर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस फर्म को भविष्य के सभी ठेकों से डिबार और वर्तमान ठेका निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। एनएचएआई ने इस घटना की कड़ी निंदा की है।

एनएचएआई ने एक्स पर पोस्ट में कार्रवाई की सूचना दी है। एनएचएआई ने कहा है कि 17 अगस्त को एनएच-709ए मेरठ-करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा पर तैनात टोल कर्मचारियों की ओर से सेना के जवान के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर सख्त कार्रवाई की है। एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसी मैसर्स धर्म सिंह पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टोल संग्रह फर्म को टोल प्लाजा बोलियों में भविष्य में भागीदारी से प्रतिबंधित करने और वर्तमान ठेका समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार यह सारी कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर उच्च स्तर से जारी निर्देश पर की गई है।

एनएचएआई ने विभागीय जांच का दिया निर्देश एनएचएआई ने भूनी टोल प्लाजा की घटना को लेकर विभागीय जांच का निर्देश दिया है। एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों और रीजनल अधिकारी (आरओ) को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि एनएचएआई अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को गोटका निवासी सेना के जवान को बंधक बना लिया और खंभे से लगाकर बर्बरता के साथ लाठी-डंडों से पीटा गया था। बचाव में आए उनके चचेरे भाई के साथ भी टोलकर्मियों ने मारपीट की। इसके खिलाफ सोमवार को मामला और गहरा गया। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। सत्तापक्ष से जुड़े भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी ग्रामीणों के साथ टोल पर पहुंच गए और टोल के सभी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर बैठ गए।

सरूरपुर के गांव गोटका निवासी कपिल की तैनाती इस समय श्रीनगर में है। कपिल कांवड़ यात्रा के लिए छुट्टी पर गांव आए हुए थे। रविवार को श्रीनगर के लिए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने के लिए भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचे तो कार को टोल से निकालने के लिए कपिल ने टोलकर्मियों को अपना आईडी कार्ड दिखाया। इसके बाद भी टोल कर्मियों ने टोल बूम खोलने के बजाए उनका आईडी कार्ड और मोबाइल छीन लिया। कपिल ने विरोध किया तो टोलकर्मियों ने कपिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाव में आए उनके चचेरे भाई ​​​​शिवम को भी जमकर पीटा। टोलकर्मियों ने टोल नाके के खंभे से लगाकर कपिल को बंधक बना लिया। लाठी-डंडों से उन्हें जमकर पीटा गया। इतना ही नहीं उनके कपड़े तक फाड़ डाले।

6 घंटे हंगामा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे का अल्टीमेटम सेना के जवान को टोल कर्मचारियों द्वारा बंधक बनाकर बर्बरता से की गई मारपीट का मामला सोमवार को तूल पकड़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर दी। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने टोल प्लाजा पर धरना दिया और नारेबाजी की। आक्रोशित भीड़ को देख टोलकर्मी फरार हो गए। पुलिस मौके पर दौड़ी, लेकिन भीड़ के सामने एक न चली। आरोपी टोलकर्मियों पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की गई। टोल कंपनी का लाइसेंस भी निरस्त करने की मांग हुई।

घटनास्थल पर पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंच गए और धरना देकर बैठ गए। पूर्व विधायक की एसपी देहात से झड़प भी हुई। एसएसपी को मौके पर बुलाने के लिए पूर्व विधायक अड़े रहे। छह घंटे हंगामे के बाद पुलिस ने बताया कि छह आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शाम पांच बजे धरना खत्म किया गया।

गोटका गांव निवासी राजपूत रेजीमेंट का जवान कपिल कुमार सोमवार रात करीब आठ बजे कार में अपने भाई शिवम और पिता कृष्णपाल के साथ सरूरपुर में मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल पर पहुंचा था। कार निकालने को लेकर टोल कर्मियों से कपिल का विवाद हो गया। कपिल ने अपना आईकार्ड दिखाया, जिसे टोलकर्मियों ने फेंक दिया और हाथापाई कर दी। टोलकर्मियों ने सेना के जवान को बंधक बनाकर बर्बरता से पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव में आए भाई शिवम और पिता कृष्णपाल को भी बेरहमी से पीटा। कुछ लोगों ने वीडियो बना वायरल कर दी। घटना को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी।

सोमवार सुबह यह मामला तूल पकड़ गया। सुबह करीब 8 बजे गोटका गांव में ग्रामीणों की पंचायत हुई, जिसके बाद 11 बजे आक्रोशित भीड़ ने टोल पर हमला बोल दिया। यहां भीड़ ने टोल पर तोड़फोड़ करते हुए टोल बूम तोड़ डाले। कई लोगों ने कैमरे भी तोड़ दिए और हंगामा करते हुए टोल फ्री करा दिया। सूचना पर सरूरपुर पुलिस मौके पर दौड़ी। भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की एक नहीं चली।

एसडीएम और एसपी की एक नहीं सुनी एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश और एसपी देहात डॉ. राकेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत का प्रयास किया तो लोगों ने बातचीत से इंकार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि फौजी अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं और यहां टोल के गुंडों ने फौजी को बेरहमी से पीटा है। ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घंटों तक हंगामा चलता रहा और अफसरों की एक नहीं चली। दोपहर 3.30 बजे पूर्व विधायक संगीत सोम और भाजपा जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा भी मौके पर पहुंच गए और धरना देकर बैठ गए। पूर्व विधायक सिवालखास जितेंद्र सतवाई भी पहुंचे। इस दौरान एसपी देहात से पूर्व विधायक संगीत सोम की झड़प हुई।

अगर धरने पर आया होता तो एक लाख लोग साथ होते : संगीत सोम पूर्व विधायक संगीत सोम ने एसपी देहात से कहा कि गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा तो टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने एसपी देहात डॉ. राकेश मिश्रा, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश, एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर समेत अन्य अधिकारियों को भी सड़क पर बैठाते हुए चेताया कि वह धरने पर बैठने नहीं आए हैं, अगर धरने पर बैठ गए तो किसी की हैसियत नहीं जो उन्हें धरने से उठा दे। चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी अगुवाई में फिर टोल प्लाजा पर एक लाख से अधिक लोग धरने पर बैठेंगे।

कहा कि ये योगी जी की भाजपा सरकार है। दो मिनट में ऐसे गुंडा तत्व का इलाज करो, जो अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सेना के जवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने से उठने के लिए ग्रामीणों को समझाने की मांग पर एसपी देहात से कहा कि आज मैं नहीं मनाऊंगा, ग्रामीणों को तुम मनाओ। वहीं टोल पर होने वाले पूर्व के मुकदमों में एक ही आरोपी का बार-बार नाम निकालने पर भी नाराजगी जताई।