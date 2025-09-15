गाजीपुर के भांवरकोल में जाम का काम तमाम! पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे बिहार उतारेगा NHAI
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उत्तर प्रदेश के बलिया और बक्सर होते बिहार जाने वालों को चार साल से गाजीपुर में रुला रहे भांवरकोल के जाम का काम तमाम हो रहा है। जंगीपुर से मांझी तक फोरलेन हाइवे साल के अंत तक चालू हो जाएगा।
चार साल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उत्तर प्रदेश के बलिया और बक्सर से बिहार जाने वालों को गाजीपुर में घंटों रुला रहे भांवरकोल के जाम का स्थायी इंतजाम हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) गाजीपुर के जंगीपुर से बलिया में यूपी-बिहार सीमा पर मांझी तक फोरलेन हाइवे बना रहा है, जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश भर से आ रही गाड़ियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे बलिया और बिहार जाने का रास्ता देगा। गाजीपुर-भरौली एनएच 31 पर भांवरकोल के बढ़नपुरा गांव में कम चौड़ाई की एक पुलिया के कारण आए दिन घंटों जाम लगता है। जंगीपुर-मांझी फोरलेन साल के अंत तक चालू होने की संभावना है, जिसके बाद लोगों को भांवरकोल जाने की जरूरत ही नहीं होगी।
बढ़नपुरा में महाजाम का कारण जो पुलिया है, उसकी चौड़ाई इतनी कम है कि उस पर दो बड़े वाहन आमने-सामने से एक साथ नहीं जा सकते। एनएच 31 पर वाहन का दबाव बहुत ही ज्यादा है। इस कारण अक्सर जाम लगता है, जो घंटों चलता है। बालू ढुलाई के मौसम में यह महाजाम में बदल जाता है जब हजारों ट्रक बिहार से बालू लेकर आते-जाते हैं। एक बार जाम लग जाए तो फिर कब खुलेगा, ठिकाना नहीं रहता।
बढ़नपुरा जाम से बचने के लिए बस समेत बड़े वाहन लट्ढूडीह कोटवां से कोटवां भरौली होकर जा रहे हैं, जबकि छोटे फोर व्हीलर कुंन्डेसर से शेरपुर, बीरपुर के रास्ते पलियां से भरौली जा रहे हैं। पुलिया के पास ट्रैफिक ठीक रखने के लिए कुछ पुलिस वालों की तैनाती हुई थी लेकिन कुछ समय पहले उन्हें हटा लिया गया है। पर्व-त्योहार में सड़क मार्ग से बिहार जाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर समस्या विकराल हो सकती है।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक श्रीप्रकाश पाठक ने बताया कि जंगीपुर-मांझी फोरलेन रोड चार पैकेज में बन रहा है जिसमें दो पैकेज का काम खत्म करके उसे दिसंबर तक चालू करने की कोशिश है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 328वें किलोमीटर से जंगीपुर-मांझी हाइवे का 29वां किलोमीटर जुड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर गाजीपुर में उतरने के बदले वाहन 13 किलोमीटर पहले ही बलिया या बिहार के लिए निकल जाएंगे। यह एक ग्रीनफील्ड हाइवे होगा यानी इसके लिए जमीन खरीदकर नई सड़क बनाई जा रही है।
पाठक ने बताया कि 117 किलोमीटर का मेन एलाइनमेंट है और इसके साथ 17 किलोमीटर का एक स्पर बनाया जाएगा जो फोर लेन हाइवे से सीधे बक्सर ले जाएगा। 5311 करोड़ के प्रोजेक्ट के चार पैकेजों में पहला पैकेज हृदयपुर से शाहपुर 42.5 किलोमीटर है। दूसरा पैकेज शाहपुर से पिंडारी तक 35.65 किलोमीटर लंबा है। तीसरा पैकेज पिंडारी से रिवीलगंज बायपास के एप्रोच तक 38.97 किमी का है। चौथा पैकेज बक्सर स्पर है जो 17.27 किलोमीटर लंबा है।
जंगीपुर-मांझी फोर लेन हाइवे का काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था और निर्धारित योजना के मुताबिक इसे इस साल दिसंबर तक पूरा होना है। बरसात के मौसम से सड़क बनाने की रफ्तार पर असर पड़ा है। श्रीप्रकाश पाठक ने कहा कि एनएचएआई की कोशिश है कि कम से कम दो पैकेज दिसंबर तक शुरू हो जाएं।