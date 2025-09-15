गाजीपुर के भांवरकोल में जाम का काम तमाम! पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे बिहार उतारेगा NHAI

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उत्तर प्रदेश के बलिया और बक्सर होते बिहार जाने वालों को चार साल से गाजीपुर में रुला रहे भांवरकोल के जाम का काम तमाम हो रहा है। जंगीपुर से मांझी तक फोरलेन हाइवे साल के अंत तक चालू हो जाएगा।

चार साल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते उत्तर प्रदेश के बलिया और बक्सर से बिहार जाने वालों को गाजीपुर में घंटों रुला रहे भांवरकोल के जाम का स्थायी इंतजाम हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) गाजीपुर के जंगीपुर से बलिया में यूपी-बिहार सीमा पर मांझी तक फोरलेन हाइवे बना रहा है, जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश भर से आ रही गाड़ियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे बलिया और बिहार जाने का रास्ता देगा। गाजीपुर-भरौली एनएच 31 पर भांवरकोल के बढ़नपुरा गांव में कम चौड़ाई की एक पुलिया के कारण आए दिन घंटों जाम लगता है। जंगीपुर-मांझी फोरलेन साल के अंत तक चालू होने की संभावना है, जिसके बाद लोगों को भांवरकोल जाने की जरूरत ही नहीं होगी।

बढ़नपुरा में महाजाम का कारण जो पुलिया है, उसकी चौड़ाई इतनी कम है कि उस पर दो बड़े वाहन आमने-सामने से एक साथ नहीं जा सकते। एनएच 31 पर वाहन का दबाव बहुत ही ज्यादा है। इस कारण अक्सर जाम लगता है, जो घंटों चलता है। बालू ढुलाई के मौसम में यह महाजाम में बदल जाता है जब हजारों ट्रक बिहार से बालू लेकर आते-जाते हैं। एक बार जाम लग जाए तो फिर कब खुलेगा, ठिकाना नहीं रहता।