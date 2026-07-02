दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की NHAI ने बताई वजह; ट्रैफिक खुला, 2 महीने पहले हुआ था उद्घाटन

यूपी के शामली के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद बने गड्ढों पर NHAI ने सफाई देते हुए कहा कि स्थानीय विरोध के कारण स्थायी ड्रेनेज सिस्टम चालू नहीं हो सका, जिससे पानी भरने पर सड़क धंस गई। मरम्मत पूरी कर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। मामले में अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शामली के पास बारिश के बाद सड़क धंसने और बड़े-बड़े गड्ढे बनने का मामला सामने आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत पूरी कर दी गई है और सड़क को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया है। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई भी की गई है। NHAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में बताया कि भारी बारिश के बाद दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक हिस्से पर पानी जमा होने से सड़क धंस गई थी। प्राधिकरण के अनुसार, इस स्थान पर स्थायी क्रॉस-ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के लगातार विरोध के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका।

एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की NHAI ने बताई वजह NHAI का कहना है कि लोगों ने बैलेंसिंग कलवर्ट को जोड़ने की अनुमति नहीं दी और कलवर्ट के रास्ते का उपयोग वाहनों की आवाजाही के लिए करने लगे। इससे बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था बाधित हुई और सड़क का एक हिस्सा प्रभावित हो गया। घटना के बाद NHAI ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराया। क्षतिग्रस्त हिस्से पर पैचवर्क पूरा कर लिया गया है और फिलहाल ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। इसके अलावा स्थायी ड्रेनेज सिस्टम चालू होने तक बारिश के पानी की निकासी के लिए एक अस्थायी समानांतर नाला भी बनाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने और यातायात सुरक्षित बना रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और EPC कॉन्ट्रैक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एक्सप्रेसवे पर हो गए थे बड़े-बड़े गड्ढे प्राधिकरण ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, शामली के गांव हाथी करोदा के पास एक्सप्रेसवे पर बने बड़े-बड़े गड्ढों का वीडियो स्थानीय युवाओं ने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में बारिश के बाद सड़क की खराब स्थिति साफ दिखाई दे रही थी। इस घटना के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे।