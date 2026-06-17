यूपी में हर छठा नाबालिग-युवा शराब का शौकीन, ड्राई स्टेट बिहार का आंकड़ा करेगा हैरान
एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में हर छठा नाबालिग-युवा शराब का शौकीन है। वहीं, ड्राई स्टेट बिहार का आंकड़ा हैरान कर देगा। बिहार में शराबबंदी के बाद भी लोगों में शराब का सेवन बढ़ा है।
उत्तर प्रदेश में चार साल में शराब पीने वाले किशोर-युवाओं की संख्या में 30 % की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपी में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या एक फीसदी से भी कम की दर्ज हुई। वहीं, ड्राई स्टेट बिहार में भी 16.5 प्रतिशत किशोर-युवा शराब पीते हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह की रिपोर्ट के अनुसार हैं। इनसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में हर छठा किशोर-युवा शराब का शौकीन है।
उत्तर प्रदेश में किशोर और युवा वर्ग में शराब का चलन तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह (एनएफएचएस-6) के ताजा आंकड़ें बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार 18.5 प्रतिशत किशोर-युवाओं को शराब की लत लग चुकी है। जबकि एनएफएचएस-5 में यही आंकड़ा 14.5 प्रतिशत था। यानी चार साल में शराब पीने वाले किशोर-युवाओं की संख्या में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यूपी के साथ ही बिहार और उत्तराखंड के युवाओं में भी शराब का क्रेज बढ़ा है। हालांकि यूपी में शराब पीने वाली महिलाओं का औसत केवल 0.3 फीसदी है।
ड्राई स्टेट बिहार में भी शराब पीने वाले किशोर-युवा बढ़े हैं। यहां बीते 10 वर्षों से शराब की बिक्री पर रोक है। एनएफएचएस-6 के मुताबिक बिहार में 16.5 प्रतिशत किशोर-युवा शराब पीते हैं, जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 15.4 प्रतिशत था। मामूली बदलाव के बावजूद बिहार में समस्या गम्भीर बनी हुई है। झारखंड में हालात और भी चिंताजनक हैं। झारखंड 33.6 प्रतिशत किशोर-युवाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति है। झारखंड में शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन हो रहा है। उत्तराखंड में यह आंकड़ा 27.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत पुरुषों में करीब 18.9 प्रतिशत बताया गया है।
वर्ष 2023 से 2024 तक हुआ सर्वे
स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एनएफएचएस-6 के आंकड़े जारी किए हैं। यह सर्वे दो चरणों में हुआ था। सर्वे 28 मई 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चला। सर्वे के दौरान छह लाख 79 हजार 238 परिवारों से जानकारी ली गई। इनमें 7 लाख 16 हजार 397 महिलाएं और एक लाख 977 पुरुष शामिल हुए।
चार साल में शराब बिक्री में 500 करोड़ की बढ़ोतरी
गोरखपुर में पिछले चार साल में शराब की बिक्री में जमकर बढ़ोतरी हुई है।
शराब पीने वालों में महिलाएं भी शामिल
महिलाओं के बीच भी शराब का चलन कुछ राज्यों में अधिक है। खासकर झारखंड में महिलाओं में शराब पीने की दर यूपी व बिहार की तुलना में कहीं अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में महिलाओं में शराब पीने का चलन यूपी-बिहार से लगभग 20 गुना ज्यादा दिखा है। झारखंड में करीब छह फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। महिलाओं में शराब के सेवन का राष्ट्रीय औसत भी 1.1 फीसदी है। वहीं, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में महिलाएं राष्ट्रीय औसत से 60 फीसदी कम पी रहीं हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें