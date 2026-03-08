Hindustan Hindi News
यूपी में नवरात्रि से शुरू होगा मिशन शक्ति का अगला चरण, महिला दिवस पर सीएम योगी की बड़ी घोषणा

Mar 08, 2026 05:00 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान
मिशन शक्ति की थीम सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा पहली शर्त है और यह हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सुरक्षा आत्मविश्वास भरती है, आत्मविश्वास आत्मगौरव की अनुभूति कराता है, आत्मगौरव का यह भाव ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है।

यूपी में नवरात्रि से शुरू होगा मिशन शक्ति का अगला चरण, महिला दिवस पर सीएम योगी की बड़ी घोषणा

International Women's Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। सीएम मुख्यमंत्री योगी ने नवरात्रि में मिशन शक्ति का अगला चरण नवरात्रि में शुरू होगा। मिशन शक्ति की थीम सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का जिक्र करते हुए सीएम बोले, सुरक्षा पहली शर्त है और यह हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सुरक्षा आत्मविश्वास भरती है, आत्मविश्वास आत्मगौरव की अनुभूति कराता है, आत्मगौरव का यह भाव ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करता है।

सीएम योगी ने कहा, आत्मनिर्भऱता विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनने वाली है। हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी है कि बेटियों की सुरक्षा, नारी की गरिमा व स्वावलंबन के लिए सरकारी विभागों द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने में योगदान दें। यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली, हर हाथ को रोजगार है। हर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ ‘मेरा भारत महान’ अभियान से जुड़कर भारत को शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने में योगदान दे पाएगा। यह तभी होगा, जब आधी आबादी मजबूती से जुड़ेगी। 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम सभी को विकसित भारत चाहिए, जहां हर व्यक्ति खुशहाल जीवनयापन कर सके।

बेटी किसी पर निर्भऱ नहीं होगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसके जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25 हजार रुपये का पैकेज सरकार अलग-अलग श्रेणी में देगी। वर्तमान में यूपी में 27 लाख बेटियां इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की तो समाजवादी पार्टी ने बहुत विरोध किया और कहा कि 35000 रुपये देकर गरीबों का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन शादी योग्य बेटी के लिए अभिभावक को पैसे की चिंता नहीं करनी है। सरकार शादी संपन्न कराने के लिए अब एक लाख रुपये खर्च कर रही है। अब तक चार लाख से अधिक बेटियों की शादी संपन्न कराने में सरकार ने योगदान दिया है। बेटी के लिए बहुत जल्द लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च करने वाले हैं। इसके पहले चरण में स्नातक व परा-स्नातक के फाइनल ईयर की मेधावी बेटियों को लाभान्वित करेंगे। दूसरे चरण में धीरे-धीरे अन्य को भी इसका लाभ मिलेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अब सम्मानजनक मानदेय

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले वे रोज डंडा-झंडा लेकर लखनऊ में बैठी रहती थीं। पहले विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी तेज गति से कार्य कर रहा है। स्मार्ट फोन से वे हर कार्य अपलोड करेंगी, उसे परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय भी प्राप्त करेंगी। सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। आज पांच लाख रुपये कैशलेस चिकित्सा-स्वास्थ्य सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई। ऐसे ही आशा वर्कर, रसोइयों को भी यह सुविधा देंगे।

सरकार साथ में खड़ी होती है तो नारी स्वावलंबन का मॉडल बनती है

सीएम ने एक निराश्रित महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज ने उसे निराश्रित बनाया, लेकिन जब सरकार साथ में खड़ी होती है तो नारी स्वावलंबन का मॉडल बनती है। सीएम ने पिंक रोजगार मेले में बेटियों के आत्मविश्वास की सराहना की। सीएम ने मेहनत करने पर जोर दिया और अभिभावकों से कहा कि बेटियों को खूब पढ़ाइए। बेटियों के मन में आत्मविश्वास है। यह आत्मविश्वास सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती।

2017 के पहले कर्फ्यू-दंगा थी यूपी की पहचान

सीएम योगी ने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ी है। उसी से प्रेरणा लेकर हमने मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे पहले बेटी-व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। कर्फ्यू, दंगा, पलायन, दुर्व्यवस्था, अराजकता यूपी की पहचान बन गए थे। यूपी के कई जनपदों में अभिभावक बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, यदि बेटी को पढ़ाना है तो यूपी के बाहर हॉस्टल या रिश्तेदार के यहां भेज देते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, दो बातों पर मुझे होता है गौरव

सीएम ने वाराणसी की ई-रिक्शा चालक बहन के स्वावलंबन का जिक्र किया। बताया कि हर महीने 15-20 हजार रुपये कमा रही हैं। पहले लोग हंसते थे, आज वह अपने कार्यों से सबको हंसा रही है। सीएम योगी ने कहा कि मुझे दो कार्यों पर गौरव की अनुभूति होती है। यूपी की हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। आज बेटियां स्कूल जा रही हैं। कोई डर-संकोच नहीं, सुरक्षा सरकार के जिम्मे है। शोहदों के इलाज के लिए यूपी पुलिस में 20 फीसदी बेटियों की भर्ती की गई। यूपी पुलिस में 1947 से 2017 तक कुल 10 हजार महिलाकर्मी थीं, 2017 से अब तक इनकी संख्या 44 हजार से अधिक हो गई। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। सीएम ने दो-टूक कहा कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को इस धरती पर जगह नहीं मिलेगी।

