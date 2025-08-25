राहुल गांधी के विवादित बयान केस में अगली सुनवाई 26 सितंबर को, जानें पूरा मामला

संभल की एक अदालत ने सोमवार को लोकसभा में विपक्षी नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है। निचली अदालत से रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई की आगे टाली है।

उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है। एक अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। वकील के मुताबिक अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) आरती फौजदार ने निचली अदालत से रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की।

राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि अदालत ने इस मामले में निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन आज तक अदालत में रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की गई। अदालत में याचिकाकर्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी पर आरोप लगाया है, '15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट से है।’

याचिकाकर्ता हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने कहा, ‘15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विपक्ष के नेता (लोकसभा) राहुल गांधी ने कहा था कि ‘हमारी लड़ाई केवल आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) और भाजपा से नहीं बल्कि इंडिया स्टेट (भारत सरकार) से है।’ हिंदू शक्ति दल के प्रमुख ने कहा कि यह टिप्पणी देश के नागरिकों और लोकतंत्र के प्रति अनादर प्रदर्शित करती है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से देश भर के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मैंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, 23 जनवरी को अदालत में मामला दायर किया गया।

वाराणसी की कोर्ट में चार सितंबर को होगी राहुल गांधी की सुनवाई उधर, वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में दिए गए बयान को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख चार सितंबर निर्धारित की है।

अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत ने अपने मुवक्किल को लेकर एक आपत्ति पत्र दाखिल किया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद चार सितंबर को उनके पक्ष से जवाब दाखिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय के संबंध में एक बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी।