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UP Weather: पश्चिमी यूपी पर अगले 24 घंटे भारी! मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन जिलों में रिकॉर्ड बरसात हुई

By sandeep
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में भारी वर्षा, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है और तापमान में सात डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है।

UP Weather: पश्चिमी यूपी पर अगले 24 घंटे भारी! मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन जिलों में रिकॉर्ड बरसात हुई

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश वाले रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी समेत प्रदेश के करीब 30 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, लेकिन कई शहरों में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार से शुक्रवार तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। लखनऊ में भी गुरुवार और शुक्रवार के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड बारिश

मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक बिजनौर में 303 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं मेरठ में 106.3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो वर्ष 1870 से 2026 के बीच 156 वर्षों में दसवीं सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश मानी गई है। मुजफ्फरनगर में 126.8 मिमी और बागपत में 155.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार सुबह से जारी बारिश के चलते इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से मेरठ शहर के अधिकांश इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सीएम ग्रिड और नाला निर्माण के कारण कई सड़कें पहले से उखड़ी हुई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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बारिश ने खोली निगम की तैयारियों की पोल

मेरठ शहर में हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की परतें उधेड़ कर रख दीं। चंद घंटे हुई मानसूनी बारिश के बाद बाजार, सड़कें, मोहल्ले और कॉलोनियां पानी में डूब गईं। घरों, मंदिरों और दुकानों तक में पानी घुस गया। हालात इतने खराब रहे कि निगम मुख्यालय तक जलभराव की चपेट में आ गया। बुधवार को हुई बारिश में शहर के कई इलाकों में ऐसा नजारा दिखा, मानो सड़कें तालाब बन गई हों। शहर में हुए जलभराव से सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में देखने को मिली, जहां बरसात से पहले नालों की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों पर न रहने और पेड़ों व कमजोर ढांचों से दूर रहने की अपील की गई है।

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