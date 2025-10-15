यूपी के इटावा में चोटी कांड का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कथावाचक की चोटी काटकर उसे सरेआम अपमानित किया गया था। इस घटना के बाद बड़ा बवाल मचा था।
पत्रकार ब्रजेश गुप्ता के चर्चित हत्याकांड में 16 साल बाद फैसला आया। कोर्ट ने घटना में शामिल न्यूज एंकर और उसके दोनों भाई समेत चार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। युवती की मां और एक अन्य युवक को साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद, दो-दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित करना कई वजहों से फायदेमंद रहता है। विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट हर चुनाव से पहले नए सिरे से तैयार की जाती है। सपा के रणनीतिकाराें का मानना है कि साल भर पहले उम्मीदवार तय होने से लिस्ट को समय से चेक करना और अपनी तैयारी सुनिश्चित करना आसान होगा।
यूपी के सीएम योगी ने कहा कि ‘कमोडिटी क्लस्टर’ दृष्टिकोण के तहत बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी से आज़मगढ़ के बीच केला, कालानमक चावल, हरी मटर, उड़द और आलू आदि के क्लस्टर विकसित किए जाएं।
यूपी में रामनगरी अयोध्या भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी के अब तक छह हब बन चुके हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनने जा रहा है। एनएसजी के कमांडो 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहेंगे।
बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न कराए उत्तर प्रदेश से 31 आईएएस अफसर पटना आ रहे हैं। इनको राज्य के अलग-अलग इलाकों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि पुलिस को फ़र्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ हाईवे राजेश कुमार ने प्रेसवार्ता कर मूंढापांडे में सोमवार को हुए गोलीकांड का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि सोमवार को वीरपुर बिरयार उर्फ खरग निवासी रहाना ने तहरीर दी थी। उसने नसरीन के पूर्व पति हबीब, उसके साथी यासीन और एक अज्ञात शख्स पर आरोप लगाया था।
यूपी के लखनऊ में लूट का खुलासा हो गया है।फ्लैट से लाखों के जेवर पार करने की कहानी नौकरानी शाहजहां ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए नौकरानी, उसके प्रेमी व दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात की गई थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश की 1.86 करोड़ महिलाओं को योगी का दिवाली का गिफ्ट देंगे। उधर, लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित दादा मियां की दरगाह पर सपा कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। यहां वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार को विशेष दुआ की गई।
यूपी के सुलतानपुर में भी पटाखे से भारी विस्फोट हुआ है। क्का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया, जबकि आसपास के तीन मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल हुए हैं।
यूपी के कक्षा नौ से कक्षा 12 तक के साढ़े पांच लाख से अधिक छात्रों को 17 अक्तूबर को छात्रवृत्ति का विवरण किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी इन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे।
वीरपाल की हत्या उसकी पत्नी सुनीता ने अपने प्रेमी आशीष उर्फ अंशू के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया है। सीओ बिलारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वीरपाल को दोनों के प्रेम-प्रसंग का पता चल गया था और वह विरोध करता था।
सीपी राय ने अपनी पोस्ट में लिखा-देख रहा हूं कि आजम भाई से मेरी मुलाकात को लेकर अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। आजम भाई और मैं दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक है और पार्टी की स्थापना के बाद करीब 36 साल साथ काम किया है तथा इस दौरान बहुत ज्यादा नेता जी के साथ दौरा करना हुआ। बहुत से संघर्ष का साथ रहा।
यूपी के सात शहर 405 करोड़ 44 लाख से स्मार्ट होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा-वृंदावन के लिए 28 नये प्रोजेक्ट पर कार्य के लिए