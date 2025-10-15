मेरी ये हैसियत नहीं...आजम खान से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सीपी राय को क्यों देनी पड़ी सफाई?

सीपी राय ने अपनी पोस्ट में लिखा-देख रहा हूं कि आजम भाई से मेरी मुलाकात को लेकर अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। आजम भाई और मैं दोनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक है और पार्टी की स्थापना के बाद करीब 36 साल साथ काम किया है तथा इस दौरान बहुत ज्यादा नेता जी के साथ दौरा करना हुआ। बहुत से संघर्ष का साथ रहा।