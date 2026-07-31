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एकतरफा प्यार में नवविवाहिता की चाकू से गोदकर हत्या, शादी के बाद पहली बार आई थी मायके

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, गोला गोकर्णनाथ (खीरी) संवाददाता
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यूपी के खीरी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए एक नवविवाहिता की घर के बाहर ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी गई है। विवाहिता शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। एकतरफा प्यार को वारदात का कारण बताया जा रहा है।

Newlywed woman stabbed to death
पड़ोसी के हमले में मारी गई नवविवाहिता (फाइल फोटो) और अस्पताल में जुटे लोग।

यूपी के खीरी में दिनदहाड़े घर के बाहर बैठी 25 वर्षीया नवविवाहिता पर पड़ोस में रहने वाले युवक ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी और पहली बार मायके आई थी। पुलिस का दावा है कि एकतरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक ने नशे की होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि युवती के परिजन जमीन का विवाद बता रहे हैं।

घर के बाहर ही अचानक हमला

सहसपुर गांव की आरती की शादी करीब एक महीने पहले थाना लखीमपुर क्षेत्र के झारा कुरैया गांव में हुई थी। एक हफ्ते पहले ही वह अपने मायके आई ई थी। बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर बाद आरती अपनी बहन के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक प्रदीप पहुंचा और अचानक युवती पर चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट में पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। आरती और उसकी बहन की चीख पुकार से अफरातफरी मच गई। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे हमलावर फरार हो गया।

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दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

गंभीर रूप से घायल आरती को तत्काल सीएचसी लाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती के परिजनों ने हत्या के पीछे जमीन के विवाद की आशंका जताई है। उनका कहना है कि पड़ोसी से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगा दी हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।

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पहली विदाई पर आई थी मायके

कोतवाली गोला के प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि एक जुलाई को ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद पहली विदाई पर वह अपने मायके आई थी। इस बीच पड़ोसी युवक ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। माना जा रहा है कि एकतरफा प्रेम प्रसंग में युवक ने यह वारदात की है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर गहन जांच की जा रही है।

युवती के परिजन बता रहे जमीन का विवाद

उधर युवती के परिजनों ने पुलिस को जमीन का झगड़ा बताया है। हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि किस तरह का विवाद था या मामला कभी कोतवाली तक गया या नहीं। वहीं, आरोपी युवक वारदात के समय शराब के नशे में बताया गया। पुलिस ने बताया कि युवक के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि पहले वह पढ़ाई में ठीक था। बाद में उसे शराब की लत लग गई।

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कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

वहीं, ढकवा चौकी क्षेत्र के सेमरई गांव में गुरुवार सुबह एक विवाहिता का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के फंदे से लटका मिला। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम से जांच कराकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।

भीखमपुर थाना मैलानी निवासी मृतका की मां लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय गया प्रसाद ने बताया कि उन्होंने तीन वर्ष पहले अपनी बेटी दीपक कुमारी की शादी सेमरई निवासी रवि कुमार पुत्र राकेश कुमार के साथ की थी। उनका आरोप है कि विवाह में करीब 80 हजार रुपये नकद, व अन्य सामान दिया था। पर ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे।

वहीं मृतका के पति रवि कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले दीपक अपने रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गई थी जहां उसके सोने के झाले चोरी हो गए थे। इसी बात को लेकर वह तनाव में रहती थी और उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने पीछे डेढ़ वर्ष का पुत्र सौरभ राज छोड़ गई है। मां की मौत के बाद मासूम सुबह से ही मम्मी-मम्मी कहकर रोता रहा। परिवार में पति रवि कुमार, ससुर राकेश कुमार सास कांती देवी और ननद बिजली देवी एक ही मकान में रहते हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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