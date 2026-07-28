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दुल्हन की हत्या, महीनेभर पहले तीसरी शादी रचाने वाला पति फरार

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के आगरा के नव विवाहिता की हत्या की खबर सामने आई है। उसका शव मिला है। महिला के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। महीनेभर पहले तीसरी शादी रचाने वाला पति फरार है।

दुल्हन की हत्या, महीनेभर पहले तीसरी शादी रचाने वाला पति फरार
आगरा के नव विवाहिता की हत्या की खबर सामने आई है। महीनेभर पहले शादी हुई थी।

यूपी के आगराज के ताजगंज के नगला पैमा रोड स्थित अहमद बुखारी इलाके में बंद मकान में नव विवाहिता दुल्हन उज्मा (33) पत्नी फरहान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर शव को कब्जे में लिया। महिला के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना के बाद से महीनेभर तीसरी शादी करने वाला पति फरार है। पुलिस जांच में जुटी है।

घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब उज्मा के ससुर अकबर अली उर्फ बब्बू निवासी कौलियाई बेटे फरहान से मिलने घर पहुंचे थे। वह दो दिन से ढाबे पर नहीं पहुंचा था, न उससे संपर्क हो रहा था। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका देख उन्हें शक हुआ। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो अंदर उन्हें फर्श पर खून दिखाई दिया। दरी से शव ढंका हुआ था। वह बेटे फरहान का शव समझ कर दहाड़ मार कर रोने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। पिता अकबर कहने लगे कि बेटे को मारकर बहू फरार हो गई। सूचना पर पहुंची ताजगंज पुलिस मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर पहुंची। शव को देखा तो वह महिला का था। खून से लथपथ था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। जिसे देखकर लग रहा था कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई। घटनास्थल पर पहुंची फील्ड यूनिट ने बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव दो दिन पुराना लग रहा है। शुरुआती जांच में पति फरहान पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वारदात के बाद से वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

एक माह पहले किया था तीसरा निकाह

पुलिस जांच में सामने आया है कि फरहान ने करीब एक माह पहले झांसी भैरों खिड़की निवासी उज्मा से तीसरा निकाह किया था। पहली अलग रह रही है। जबकि दूसरी बीबी छोड़कर चली गई। वहीं, उज्मा का भी यह तीसरा निकाह है। पहले पति की कैंसर से मौत हो गई थी। उसके दो बच्चे हैं। जिन्हें फरहान कुछ दिन पहले झांसी छोड़कर आया था।

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उज्मा ने बहन को फोन पर बताई आपबीती

उज्मा की मौत के बाद जब पुलिस ने झांसी में परिजनों से संपर्क किया तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उज्मा की बहन ने बताया कि उज्मा ने रविवार को फोन कर के बताया कि उसे फरहान के साथ नहीं रहना, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। चंद दिनों में उसने उसकी जिंदगी नरक कर दी है। उसे वापस ले चलो। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ।

फील्ड यूनिट को मिली खून से सनी ईंट

मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट ने दो कमरों और एक रसोई के मकान की बारीकी से जांच की। शव के पास खून से सनी एक ईंट और पत्थर मिला था। महिला के हाथ का टूटा हुआ कड़ा और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। जिससे प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि हत्या से पहले दोनों में गुत्थम गुत्था हुई है, बाद में हत्या।

शादी डॉट कॉम से हुआ रिश्ता

उज्मा के पति की मौत के बाद उसके परिजनों ने शादी डॉट कॉम पर उसकी प्रोफाइल बनाई थी। वहीं फरहान ने भी अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। वहीं से रिश्ते की बात हुई। दोनों ने एक-दूसरे को देखा, समझा और निकाह का फैसला किया। लेकिन एक माह में ही दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसमें उज्मा की जान चली गई।

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एडिशनल डीसीपी सिटी हिमांशू गौरव ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। परिजनों को सूचित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरार पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। -,

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लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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