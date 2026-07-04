पति के साथ जा रही नई-नवेली दुल्हन ने बाइक से लगाई छलांग, पहले से इंतजार में खड़े प्रेमी संग भागी
रामपुर में पति और भाई के साथ मायके जा रही एक दुल्हन ने प्रेमी को देखते ही छलांग लगा दी। जब तक उसका पति कुछ समझ पाता दुल्हन प्रेमी की बाइक पर बैठकर फरार हो गई।
Rampur News: किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा एक बेहद चौंकाने वाला वाकया रामपुर से सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने बीच चौराहे पर चलती बाइक से छलांग लगा दी। जब तक पति और महिला का भाई कुछ समझ पाते या बाइक रोकते, तब तक महिला पहले से इंतजार में खड़े अपने प्रेमी की बाइक पर बैठकर भाग हो चुकी थी। बीच सड़क पर हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे को देखकर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। पीड़ित पति ने तत्काल इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी में दर्ज कराई है।
अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मद नगर शुमाली निवासी एक युवक का विवाह करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर स्थित गणेशपुर निवासी एक युवती के साथ हुआ था। शादी के बाद से सब कुछ सामान्य चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से नवविवाहिता अपनी ससुराल मोहम्मद नगर में ही रह रही थी।
मायके जाने के लिए निकली थी दुल्हन
शनिवार सुबह विवाहिता का सगा भाई अपनी बहन को लेने के लिए गणेशपुर (मायके) से मोहम्मद नगर शुमाली आया था। इसके बाद तय हुआ कि पति भी अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जाएगा। शनिवार देर शाम पति अपनी पत्नी और साले को बाइक पर बैठाकर गणेशपुर के लिए रवाना हुआ। तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर हंसी-खुशी घर से निकले थे। बाइक सवार तीनों लोग जैसे ही अजीमनगर क्षेत्र के व्यस्त मुरसैना चौराहे पर पहुंचे, वहां अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया। दरअसल, नवविवाहिता का प्रेमी इस पूरे प्लान से पहले से वाकिफ था और वह चौराहे पर अपनी बाइक स्टार्ट कर तैयार खड़ा था। जैसे ही पति की बाइक मुरसैना चौराहे के पास धीमी हुई, पीछे बैठी पत्नी ने पलक झपकते ही चलती बाइक से नीचे छलांग लगा दी।
पति और भाई के कुछ समझ ही नहीं आया
अचानक पत्नी के कूदने से बाइक डगमगा गई। पति ने बमुश्किल खुद को और साले को संभालते हुए सड़क के किनारे बाइक को रोका। पति और भाई कुछ समझ पाते और बाइक खड़ी करते, तब तक विवाहिता दौड़कर अपने प्रेमी की बाइक पर पीछे बैठ गई और दोनों पल भर में आंखों से ओझल हो गए। बीच सड़क पर पति और भाई जोर-जोर से शोर मचाते रह गए, जिसे सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीरों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। इसके बाद बदहवास पति और भाई ने बाइक से प्रेमी का पीछा किया और आसपास के रास्तों पर काफी दूर तक दौड़ लगाई। लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका।
चौकी पहुंचा पीड़ित, पुलिस कर रही पड़ताल
काफी खोजबीन के बाद जब सफलता नहीं मिली, तो पीड़ित पति अपने साले को साथ लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। पीड़ित ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की लिखित जानकारी देते हुए मामले की शिकायत की है। अजीमनगर प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह का कहना है कि मोहम्मदपुर शुमाली गांव निवासी एक युवक ने पत्नी के बाइक से कूद कर भाग जाने की शिकायत की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।