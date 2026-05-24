नई नवेली दुल्हन के अरमानों पर फिर गया पानी, खुल गई दूल्हे की ‘डॉक्टरी’ की पोल; मचा बवाल

युवती ने पुलिस को बताया कि मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से बरेली के रहने वाले युवक से उसकी शादी के संबंध में बात हुई थी। उसने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस/एमएस डॉक्टर बताया। पीड़िता के पिता और अन्य परिजन युवक के घर बरेली में रिश्ता तय करने गए। वहां युवक और उसके परिवारवालों ने भी झूठ बोला।

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दसवीं पास युवक ने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस-एमएस बताकर युवती और परिवारीजनों की आंखों में धूल झोंककर शादी कर ली। शादी के चंद दिनों बाद ही नई नवेली दुल्हन को पता चला कि जिससे चिकित्सक समझकर शादी की है असल में वह दसवीं पास है। हक्के-बक्के परिजनों ने आरोपी और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रभातनगर निवासी युवक से उसकी शादी के संबंध में बात हुई थी। उसने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस/एमएस डॉक्टर बताया। पीड़िता के पिता और अन्य परिजन युवक के घर बरेली में रिश्ता तय करने गए। वहां युवक, उसके माता-पिता, भाई, मौसी, मामा, मामी, बहन, जीजा और मौसा ने भी झूठ बोला। बीते 21 अप्रैल को शादी करके युवती युवक के घर पहुंची तो पता चला कि वह सिर्फ दसवीं पास है।

परिजनों ने भी किया था दावा, दिखाईं फर्जी डिग्रियां आरोप है कि सभी ने युवक की फर्जी डिग्रियां भी दिखाईं। जिसके बाद पीड़िता के पिता और परिजनों को विश्वास हो गया कि युवक डॉक्टर ही है। शादी में करीब 13 लाख रुपये खर्च किये गए। पीड़िता के अनुसार बीते 9 मई को उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खुद को डॉक्टर बताने वाला उसका पति डॉक्टर नहीं है। वह केवल दसवीं पास है। पीड़िता के अनुसार उसने पति से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला तो वह गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।