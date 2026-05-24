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नई नवेली दुल्हन के अरमानों पर फिर गया पानी, खुल गई दूल्हे की ‘डॉक्टरी’ की पोल; मचा बवाल

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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युवती ने पुलिस को बताया कि मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से बरेली के रहने वाले युवक से उसकी शादी के संबंध में बात हुई थी। उसने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस/एमएस डॉक्टर बताया। पीड़िता के पिता और अन्य परिजन युवक के घर बरेली में रिश्ता तय करने गए। वहां युवक और उसके परिवारवालों ने भी झूठ बोला।

नई नवेली दुल्हन के अरमानों पर फिर गया पानी, खुल गई दूल्हे की ‘डॉक्टरी’ की पोल; मचा बवाल

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दसवीं पास युवक ने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस-एमएस बताकर युवती और परिवारीजनों की आंखों में धूल झोंककर शादी कर ली। शादी के चंद दिनों बाद ही नई नवेली दुल्हन को पता चला कि जिससे चिकित्सक समझकर शादी की है असल में वह दसवीं पास है। हक्के-बक्के परिजनों ने आरोपी और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रभातनगर निवासी युवक से उसकी शादी के संबंध में बात हुई थी। उसने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस/एमएस डॉक्टर बताया। पीड़िता के पिता और अन्य परिजन युवक के घर बरेली में रिश्ता तय करने गए। वहां युवक, उसके माता-पिता, भाई, मौसी, मामा, मामी, बहन, जीजा और मौसा ने भी झूठ बोला। बीते 21 अप्रैल को शादी करके युवती युवक के घर पहुंची तो पता चला कि वह सिर्फ दसवीं पास है।

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परिजनों ने भी किया था दावा, दिखाईं फर्जी डिग्रियां

आरोप है कि सभी ने युवक की फर्जी डिग्रियां भी दिखाईं। जिसके बाद पीड़िता के पिता और परिजनों को विश्वास हो गया कि युवक डॉक्टर ही है। शादी में करीब 13 लाख रुपये खर्च किये गए। पीड़िता के अनुसार बीते 9 मई को उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खुद को डॉक्टर बताने वाला उसका पति डॉक्टर नहीं है। वह केवल दसवीं पास है। पीड़िता के अनुसार उसने पति से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला तो वह गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

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क्या बोली पुलिस

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर बरेली निवासी आरोपी युवक, उसके माता-पिता, भाई-बहन समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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